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Знакома с родителями и не боится быть брошенной: откровения возлюбленной Владимира Остапчука

Сегодня, 15:20

Кристина Горняк раскрыла подробности отношений с Владимиром Остапчуком

Спустя 9 месяцев после разрыва со своей супругой Еленой Войченко украинский шоумен Владимир Остапчук официально представил свою новую возлюбленную. Избранницей 35-летнего шоумена стала нотариус Кристина Горняк. Напомним, что Владимир Остапчук 6 марта 2020 года официально развелся со своей женой, с которой прожил 12 лет. У экс-пары есть двое детей.

После новости о разводе ведущего в Сети появились слухи, что Владимир завел новый роман с девушкой по имени Кристина. И хотя Остапчук долго молчал, догадки его поклонников и СМИ все же подтвердились. Теперь пара не скрывает свои романтические отношения, дает много интервью и отвечает поклонникам на самые каверзные вопросы о их романе. 33-летняя Кристина активно ведет страничку в Instagram и признается, что долгое время не могла решиться рассказать правду. Но поскольку Владимир публичный человек, они вместе приняли решение не скрывать свою любовь.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: пресс-служба

В Instastories Кристина ответила на вопросы подписчиков и призналась – она не переживает, что Владимира уйдет от нее, как от бывшей супруги. Также она не считает, что разбила "счастливую" семью, да и познакомились влюбленные в период, когда Остапчук уже принял решение о разводе.

О страхе быть брошенной

"Не боюсь. А знаете почему? Потому что Владимир никого не оставлял. Люди сходятся и расходятся – это жизнь. Я из тех женщин, которые не считают, что когда все идеально кто-то кого-то может бросить или увести. Я из тех женщин, у которых нет токсичного страха быть брошенной. Может, потому что уверенна в себе, а может, потому что расставание – это не конец света. А может, потому что сама умею зарабатывать деньги", – призналась Кристина.

О ревности к детям Владимира Остапчука

Также новая избранница телеведущего призналась, что не ревнует к детям, ведь Владимир прекрасный отец и для нее это показатель: "Нет, вы что! Он прекрасный отец, безумно любит своих деток! Для меня это показатель мужчины тоже".

Не чувствует себя "второй"

"Второй женщиной" Кристина себя совсем не ощущает и утверждает, что пока человек не будет сам у себя на первом месте, ничего не получится: "Я люблю себя и эта любовь помогает мне и моему возлюбленному".

О знакомстве с родителями шоумена

"Мы ездили к ним в Умань и очень ждем уже в гости в Киеве. У Вовы очень классные родители и скажу, что у него очень милая с юмором мама. Так что теперь понятно, в кого он такой веселун", – призналась девушка.

Ко всему, девушка Остапчука призналась, что после огласки их романа ей стало проще. Правда, скрывать отношения было не сложно, по крайней мере для нее.

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"Скажу честно, мне не сильно было в тягость, когда мы скрывали наши отношения. Но, однозначно, так проще и уже пришло время", – отметила 33-летняя нотариус.

Напомним, что в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Владимир и Кристина рассказали, где они познакомились и как зарождались их отношения.

О том, намерен ли шоумен Владимир Остапчук после громкого развода с Еленой Войченко жениться второй раз, читайте здесь.

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