Знакома с родителями и не боится быть брошенной: откровения возлюбленной Владимира Остапчука

Кристина Горняк раскрыла подробности отношений с Владимиром Остапчуком

Спустя 9 месяцев после разрыва со своей супругой Еленой Войченко украинский шоумен Владимир Остапчук официально представил свою новую возлюбленную. Избранницей 35-летнего шоумена стала нотариус Кристина Горняк. Напомним, что Владимир Остапчук 6 марта 2020 года официально развелся со своей женой, с которой прожил 12 лет. У экс-пары есть двое детей.

После новости о разводе ведущего в Сети появились слухи, что Владимир завел новый роман с девушкой по имени Кристина. И хотя Остапчук долго молчал, догадки его поклонников и СМИ все же подтвердились. Теперь пара не скрывает свои романтические отношения, дает много интервью и отвечает поклонникам на самые каверзные вопросы о их романе. 33-летняя Кристина активно ведет страничку в Instagram и признается, что долгое время не могла решиться рассказать правду. Но поскольку Владимир публичный человек, они вместе приняли решение не скрывать свою любовь.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

В Instastories Кристина ответила на вопросы подписчиков и призналась – она не переживает, что Владимира уйдет от нее, как от бывшей супруги. Также она не считает, что разбила "счастливую" семью, да и познакомились влюбленные в период, когда Остапчук уже принял решение о разводе.

О страхе быть брошенной

"Не боюсь. А знаете почему? Потому что Владимир никого не оставлял. Люди сходятся и расходятся – это жизнь. Я из тех женщин, которые не считают, что когда все идеально кто-то кого-то может бросить или увести. Я из тех женщин, у которых нет токсичного страха быть брошенной. Может, потому что уверенна в себе, а может, потому что расставание – это не конец света. А может, потому что сама умею зарабатывать деньги", – призналась Кристина.

О ревности к детям Владимира Остапчука

Также новая избранница телеведущего призналась, что не ревнует к детям, ведь Владимир прекрасный отец и для нее это показатель: "Нет, вы что! Он прекрасный отец, безумно любит своих деток! Для меня это показатель мужчины тоже".

Не чувствует себя "второй"

"Второй женщиной" Кристина себя совсем не ощущает и утверждает, что пока человек не будет сам у себя на первом месте, ничего не получится: "Я люблю себя и эта любовь помогает мне и моему возлюбленному".

О знакомстве с родителями шоумена

"Мы ездили к ним в Умань и очень ждем уже в гости в Киеве. У Вовы очень классные родители и скажу, что у него очень милая с юмором мама. Так что теперь понятно, в кого он такой веселун", – призналась девушка.

Ко всему, девушка Остапчука призналась, что после огласки их романа ей стало проще. Правда, скрывать отношения было не сложно, по крайней мере для нее.

"Скажу честно, мне не сильно было в тягость, когда мы скрывали наши отношения. Но, однозначно, так проще и уже пришло время", – отметила 33-летняя нотариус.

Напомним, что в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Владимир и Кристина рассказали, где они познакомились и как зарождались их отношения.

О том, намерен ли шоумен Владимир Остапчук после громкого развода с Еленой Войченко жениться второй раз, читайте здесь.

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