Новая жертва: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снова влюбилась

Супермодель заявила, что снова влюблена и счастлива

Наоми Кэмпбелл Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл, которая пока не готова к материнству, заявила, что в который раз влюбилась. Об этом 49-летняя звезда сообщила изданию The Guardian.

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По словам "пантеры", сначала каждый мужчина должен полюбить и принять себя, а не искать любовь у другого человека. Модель утверждает, что после того, как становишься уверенным, приходит настоящая любовь.

"Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце... мое сердце счастливое", – заявила Наоми.

Кэмпбелл также заговорила о том, что ей исполняется 50 лет и она не боится своего возраста. Британская супермодель планирует устроить шумную вечеринку в честь своего дня рождения: "Я не боюсь, что мне будет 50 лет. Я с нетерпением жду праздника. Я хочу танцевать всю ночь напролет в окружении людей, которых я люблю и которые были со мной в горе и радости".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Наоми Кэмпбелл бросила возлюбленного Лиама Пейна, потому что он ей наскучил.

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