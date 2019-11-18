Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новая жертва: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снова влюбилась

Супермодель заявила, что снова влюблена и счастлива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: instagram.com/naomi

Супермодель Наоми Кэмпбелл, которая пока не готова к материнству, заявила, что в который раз влюбилась. Об этом 49-летняя звезда сообщила изданию The Guardian.

Узнайте, как выглядит Наоми Кембел без макияжа:

По словам "пантеры", сначала каждый мужчина должен полюбить и принять себя, а не искать любовь у другого человека. Модель утверждает, что после того, как становишься уверенным, приходит настоящая любовь.

"Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце... мое сердце счастливое", – заявила Наоми.

Читайте также:
Наоми Кэмпбелл позировала на вечеринке в "золотом" платье Valentino

Кэмпбелл также заговорила о том, что ей исполняется 50 лет и она не боится своего возраста. Британская супермодель планирует устроить шумную вечеринку в честь своего дня рождения: "Я не боюсь, что мне будет 50 лет. Я с нетерпением жду праздника. Я хочу танцевать всю ночь напролет в окружении людей, которых я люблю и которые были со мной в горе и радости".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Наоми Кэмпбелл бросила возлюбленного Лиама Пейна, потому что он ей наскучил.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Неделя моды в Париже: эффектные наряды Евы Лонгории, Наоми Кэмпбелл и других звезд На смену Джей Ло: кто станет новой иконой стиля Наоми Кэмпбелл - именинница: лучшие образы "черной пантеры" Брючный костюм с этническим принтом: стильный look Наоми Кэмпбелл
модель любовь супермодель Наоми Кэмпбелл
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
«Я старый и немощный человек»: Боярский об уходе со сцены
«Я старый и немощный человек»: Боярский об уходе со сцены
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование

Популярные статьи

Сегодня, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Сегодня, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Сегодня, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Сегодня, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Сегодня, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Сегодня, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

Вчера, 17:51Афиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

Вчера, 12:32Fun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

Вчера, 11:32Fun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

Вчера, 10:34Fun

День студента 2019 в Украине: история праздника

Вчера, 08:58Fun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 06:15Психология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 ноябряТехно

Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

Новости партнеров

Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман»
Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Как похудеть в руках: лучшие упражнения для рук и плеч
Как похудеть в руках: лучшие упражнения для рук и плеч