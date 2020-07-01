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Новые детали из книги: брат принца Гарри отговаривал его жениться на Меган Маркл

Сегодня, 12:35

Экс-актрису Кейт Миддлтон невзлюбила сразу

За последнюю неделю в Британии самой обсуждаемой темой стала новая книга журналистов Дилана Ховарда и Энди Тиллетт Royals At War ("Вражда в королевской семье"), в которой рассказывается вся правда жизни монархов. Также принц Гарри и Меган Маркл поделились подробностями их раскола в королевской семье и переезда в США.

О том, что Меган Маркл не нравилась членам семьи будущего мужа, известно давно. Королева Британии Елизавета II и вовсе была против брака с бывшей американской актрисой. Также, согласно книге, от женитьбы с ней принца Гарри отговаривали его брат с супругой – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

По информации Daily Mail, в книге утверждается, что королевская семья была обеспокоена решением принца Гарри, а Кейт Миддлтон даже пыталась убедить принца не спешить со свадьбой, говоря, что Меган "совершенно иная" и потребуются время и силы, чтобы она смогла по-настоящему влиться в семью.

Также почвой для скандалов между семьями братьев стали расходы принца Гарри. К примеру, Меган Маркл потратила более 478 920 фунтов стерлингов на одежду для беременных. Но все убеждения семьи все равно не смогли помешать его выбору.

Как развивалась история Меган Маркл и принца Гарри, смотрите в сюжете:

Недавно мы писали, что Меган Маркл с супругом поставили под угрозу репутацию принца Уильяма.

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