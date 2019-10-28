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Новые имена на "Площади звезд": Сергей Бубка, Игорь Беланов, Игорь и Зинаида Турчины – не попустите

Эти имена известны не только многим украинцам, но и всему миру

Завтра, 29 октября, на знаменитой "Площади звезд" состоится выдающееся мероприятие в честь закладки новых звезд бесспорным метрам, известным своими достижениями в мире высокого спорта. Эти имена известны не только многим украинцам, но и всему миру, – легендарные Сергей Бубка, Игор Беланов, Игорь и Зинаида Турчины. Их заслуги можно перечислять долго и неудивительно, что организаторы "Площади звезд" выбрали этих людей для того, чтобы их достойным примерами воодушевлялись жители и гости столицы и наше подрастающее поколение.

Сергей Бубка – выдающийся украинский легкоатлет (прыжки с шестом), олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, чемпион Европы, первый из украинских спортсменов удостоен высшей государственной награды Герой Украины. Заслуженный мастер спорта Украины, доктор наук по физическому воспитанию и спорту. Член исполкома Международного олимпийского комитета, первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИАAF), президент национального олимпийского комитета Украины.

Имя Сергея Бубки занесено в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя наибольшего количества мировых достижений – на его счету 35 мировых рекордов. Он впервые в истории прыжков с шестом преодолел 6-метровую высоту. А его рекорд – 6 метров 14 сантиметров, установленный на открытом воздухе, – до сих пор остается никем не покоренный.

Игорь Беланов – известный футболист. Обладатель "Золотого мяча" (1986 г.), вице-чемпион Европы-1988, обладатель Кубка кубков-1986, заслуженный мастер спорта СССР (1986). Входит в топ-100 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии The Guardian. Обладатель Кубка кубков УЕФА. Единственный советский футболист, забивший три гола в одном матче финальной стадии чемпионата мира.

Игорь и Зинаида Турчины – боевая супружеская пара, благодаря которым гандбол стал модным и величественным видом спорта. В составе киевского "Спартака" и сборной СССР они покорили все спортивные вершины Европы и мира и получили олимпийское золото. Зинаида – украинская гандболистка, олимпийская чемпионка монреальской и московской олимпиад, бронзовый призер Олимпиады в Сеуле в составе сборной СССР по гандболу. Игорь – украинский гандбольный тренер. Заслуженный тренер СССР. Самый успешный тренер в истории гандбола. Создал команду "Спартак" (Киев) – 20-кратного чемпиона СССР, 13-кратного победителя Кубка Европейских чемпионов. За выдающиеся достижения в спорте Турчин и его команда занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

Все желающие смогут увидеть своих кумиров завтра, 29 октября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".

"Площадь Звезд" – это проект, целью которого является поддержка и популяризация национальной культуры, искусства и спорта. В центре города "зажигаются" звезды выдающихся украинцев, людей, которые достигли лучших результатов в своей работе. Сегодня на "Площади звезд" высечены имена более 30 выдающихся украинцев, среди которых: Богдан Ступка, Нина Матвиенко, Владимир Горянский, Мария Примаченко, Оксана Билозир, ТНМК, СКАЙ, Ада Роговцева, Ольга Лящук, Михаил Завьялов, Светлана Трифонова, Александр Абраменко, Ольга Харлан, Дарья Билодид, Оля Полякова, MONATIK, Ахтем Сеитаблаев, Римма Зюбина, Яна Клочкова и другие.

Все желающие смогут увидеть своих кумиров завтра, 29 октября, в 13:00 возле входа в ТРЦ Gulliver, рядом с которым находится знаменитая "Площадь звезд".

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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