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Новые подробности секс-скандала с сыном королевы Елизаветы II: реакция Букингемского дворца

Принца Эндрю обвинили в связях с американским преступником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Принц Эндрю
Принц Эндрю
Фото: Getty Images

Второй сын британской королевы Елизаветы II – принц Эндрю – попал в центр секс-скандала, после чего решил сложить свои королевские обязанности. Отметим, что сына Ее Величества обвинили в связях с подозреваемым в сексуальных преступлениях – американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

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Более того, на днях предполагаемая жертва представителя королевской семьи дала скандальное интервью для телеканала BBC, подробно рассказав о личной встрече с принцем Эндрю.

Вирджиния Джуффре также призналась, что находилась в сексуальном рабстве, в котором ее удерживал американский финансист Джеффри Эпштейн. Оказалось, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с членом королевской семьи.

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По ее словам, с герцогом Йоркским она впервые познакомилась 10 марта 2001 года. Тогда Джеффри отправился с ней в Лондон, чтобы представить своему товарищу. Вместе они посетили VIP-секцию ночного клуба "Tramp", где принц умышленно заказал для несовершеннолетней водку и пригласил на танец. После этого они поехали в дом подруги Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Фото: BBC

"В машине Гислейн сказала, чтобы я сделала для Эндрю тоже, что я делала для Джеффри. И мне просто стало плохо. Это было ужасное время! Самое страшное за всю мою жизнь. Я подверглась насилию со стороны представителя королевской семьи. Я не могла понять, как высшие круги, влиятельные люди этого мира, которые управляют странами, могут допускать такое! И не только допускать, но и участвовать в этом", – рассказала Джуффре.

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Сразу же после выхода интервью в Букингемском дворце сделали заявления и опровергли обвинения девушки.

"Полностью отрицается, что герцог Йоркский имел любые сексуальные контакты или отношения с Вирджинией Робертс Джуффре. Любые заявления об обратном являются ложными и необоснованными. Герцог глубоко сочувствует пострадавшим. Он надеется, что со временем они смогут вернуться к нормальной жизни. Герцог готов оказать помощь правоохранительным органам в проведении расследований, если возникнет необходимость. Герцог уже заявил, что не замечал, не становился свидетелем и не подозревал о таком поведении со стороны Джеффри Эпштейна", – говорится в официальном заявлении.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри нарушат королевскую традицию. Реакция Елизаветы II не заставила себя ждать!

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