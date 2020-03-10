Новые ставки букмекеров на Евровидение-2020: кому пророчат победу

Украина снова опустилась на одну позицию

12 мая в Роттердаме стартует международный песенный конкурс "Евровидение-2020". По условиям, все участники должны были уже представить конкурсные песни, но представители от России – группа Little Big – до сих пор не сделали этого, нарушив правила. Несмотря на это, букмекеры уже оценивают шансы участников.

До нового прогноза лидирующую позицию занимала Литва. Но теперь список изменился – победу пророчат певице из Болгарии Victoria с песней I Wanna Know.

С третьего на пятое место опустилась Россия. Позиция Украины также понизилась на одну ступень – 27-е место. Долгое время лидирующую позицию занимала Литва, но теперь букмекеры не уверены в победе группы The Roop и разместили их на третье место.

Турнирная таблица "Евровидения-2020" – версия букмекеров/eurovisionworld.com

Ранее мы также писали, что большинство стран уже назвали своих представителей на конкурсе. Узнайте список участников "Евровидения-2020" и слушайте их конкурсные песни.

Также напомним, что менеджер Little Big ушел от музыкантов после новости об участии в "Евровидении-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться