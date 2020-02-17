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Новые ставки букмекеров на Евровидение-2020: Украина теряет позиции после второго полуфинала Нацотбора

Букмекеры продолжают пророчить победу Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Международный конкурс Евровидение
Международный конкурс Евровидение
Фото: eurovision.tv

До старта "Евровидения-2020" в Роттердаме, Нидерланды, осталось менее трех месяцев. Страны-участницы одна за одной называют своих представителей на международной арене, а букмекеры тем временем делают ставки на победителя конкурса.

Узнайте также подробности второго полуфинала украинского Нацотбора на "Евровидение-2020":

Так, после второго полуфинала Нацотбора Украина оказалась на 20 месте в турнирной таблице. Стоит отметить, до этого Украина тоже не входила в первую десятку, однако занимала 11 позицию. Остается надеяться, что после определения победителя Нацотбора ставки букмекеров, которые нередко совпадают с результатами "Евровидения", Украина улучшит позиции.

Лидером по-прежнему остается Италия, на второй строчке – Швеция. Третья позиция у России. К слову, недавно мы рассказали, кто может представить Россию на "Евровидении-2020".

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Кто победит на "Евровидении-2020" – ставки букмекеров:

  1. Италия
  2. Швеция
  3. Россия
  4. Норвегия
  5. Австралия
  6. Литва
  7. Мальта
  8. Болгария
  9. Дания
  10. Польша
"Евровидение-2020" – ставки букмекеров/eurovisionworld.com

Отметим, финал Нацотбора, в рамках которого будет назван представитель Украины на "Евровидении-2020", состоится уже в эту субботу, 22 февраля. Узнайте имена финалистов и порядок их выступлений.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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