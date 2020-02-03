Новые ставки на Евровидение 2020: Украина теряет позиции

Согласно новым ставкам букмекеров, Украина не попадает в первую десятку

Ставки букмекеров на Евровидение 2020 изменились Фото: Getty Images

До старта Евровидения 2020 осталось чуть больше трех месяцев, и букмекеры активно делают ставки на победителя международного конкурса. Так, согласно первым ставкам, победа должна была достаться России, однако позже прогнозы изменились.

Узнайте также, какие страны первыми определились с представителями на Евровидении 2020:

Так, первую строчку по-прежнему занимает Италия, на второй позиции Россия. При этом представители этих стран еще не определены. А вот Украина, которая ранее занимала девятое место, теперь не входит в первую десятку, переместившись на 12 место.

Турнирная таблица Евровидения 2020 – версия букмекеров:

Италия Россия Швеция Норвегия Мальта Дания Австралия Чехия Нидерланды Бельгия Польша Украина

Отметим, международный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14, а гранд-финал, где определится победитель Евровидения 2020, – 16 мая.

Представитель Украины на международной сцене будет определен в рамках Нацотбора на Евровидение 2020, который стартует 8 февраля.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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