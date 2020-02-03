Новые ставки на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
Согласно новым ставкам букмекеров, Украина не попадает в первую десятку
До старта Евровидения 2020 осталось чуть больше трех месяцев, и букмекеры активно делают ставки на победителя международного конкурса. Так, согласно первым ставкам, победа должна была достаться России, однако позже прогнозы изменились.
Узнайте также, какие страны первыми определились с представителями на Евровидении 2020:
Так, первую строчку по-прежнему занимает Италия, на второй позиции Россия. При этом представители этих стран еще не определены. А вот Украина, которая ранее занимала девятое место, теперь не входит в первую десятку, переместившись на 12 место.
- Италия
- Россия
- Швеция
- Норвегия
- Мальта
- Дания
- Австралия
- Чехия
- Нидерланды
- Бельгия
- Польша
- Украина
Отметим, международный конкурс Евровидение 2020 будет проходить в Роттердаме, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14, а гранд-финал, где определится победитель Евровидения 2020, – 16 мая.
Представитель Украины на международной сцене будет определен в рамках Нацотбора на Евровидение 2020, который стартует 8 февраля.
Все подробности в спецтеме Евровидение 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.