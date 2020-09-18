Новый адвокат Михаила Ефремова требует сокращения срока актеру в два раза

Адвокат также настаивает на условном наказании Ефремову

Пока приговоренный к восьми годам колонии общего режима Михаил Ефремов находится в СИЗО, его новый адвокат занялся делом актера и попросил суд сократить срок Ефремова в два раза, сообщает Telegram-канал Mash.

"Апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева поступила на тот самый приговор от 8 сентября. Юрист просит отменить/изменить решение и назначить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. И это не все — по мнению адвоката, назначенное наказание просит считать условным", – говорится в сообщении Mash.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Напомним, 8 сентября прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве.

Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики. Актера лишили водительских прав на три года.

Напомним, Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката. Кроме этого, Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет.

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