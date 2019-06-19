"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Новый парень Ани Лорак является бывшим супругом Татьяны Решетняк

TAYANNA Фото: YouTube

Украинская певица TAYANNA стала гостьей шоу "Слава +" и рассказала о своей семейной жизни с бывшим мужем Егором Глебом, который сейчас состоит в отношениях с певицей Ани Лорак.

Смотрите видео: Ани Лорак показала нового возлюбленного

Татьяна Решетняк рассказала о философии своей жизни и отношении к романам. По словам известной певицы, к жизни надо относиться проще, а особенно к мужчинам.

Сейчас исполнительница ко всему относится с легкостью. В своих прошлых браках Татьяна зависела от мужчин, и это, по ее словам, было огромной ошибкой. С саунд-продюсером Black Star Егором Глебом звезда была вместе три года и воспитывает от него сына Даниэля.

"Мой бывший муж, который является отцом для моего сына, был юхуу (гулящим мужчиной – ред.). Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает. И потом снова приходит через полгода", – рассказала певица.

TAYANNA Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская звезда, конечно, хочет, чтобы рядом с ее ребенком все время был отец, но сейчас Даниэль воспринимает только ее, а о биологическом отце почти не вспоминает. Именно поэтому Татьяна не держит зла ​​на экс-мужа:

"Сейчас нечего обвинять человека, у него такая жизнь, он так воспринимает эту ситуацию. Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства, поэтому он так живет", – комментирует TAYANNA.

Кроме этого, Татьяна Решетняк рассказала о романе с Филиппом Коляденко.

Ранее мы также писали, что Ирина Билык показала старшего сына.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram