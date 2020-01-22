Новый "Холостяк": что будет в 10 сезоне и кто станет главным героем романтического реалити

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Холостяк 10 стартует весной Фото: instagram.com/holostyakstb

До начала весны осталось чуть больше месяца, а это значит, что новому сезону шоу "Холостяк" быть! Традиционно премьера романтического реалити состоится накануне 8 Марта, а организаторы пока делятся новыми подробностями "Холостяк 10".

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Так, пока главный герой шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин готовится к свадьбе со своей избранницей Дашей Квитковой, публика уже вовсю обсуждает нового "Холостяка". Организаторы уже рассекретили первые подробности о главном герое.

Кроме того, на официальной странице шоу "Холостяк" в Instagram опубликован короткий ролик, на котором запечатлен новый главный герой. В какой-то момент мужчина открывает шкаф и прикасается к форме пилота. Также известно, что он – американец украинского происхождения и владелец летной школы в Майами.

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Напомним также, что съемки шоу уже завершены, а по условиям, никто из участников не может разглашать подробности. Дата премьеры 10 сезона шоу "Холостяк" – 6 марта, пятница.

Саундтреком к тизеру проекта стала кавер-версия мирового хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась на популярном телевизионном проекте — Романа Дуды и Веры Кекелии.

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