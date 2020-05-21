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Новый клип Дана Балана и Оксаны Мухи побил рекорд дуэта с Тиной Кароль и попал в тренды Youtube

Видео "Все пробачати" получило большой отклик украинских слушателей

Дарина Алексеева
Сегодня, 09:00
Дан Балан и Оксана Муха
Дан Балан и Оксана Муха

Спустя пять дней после премьеры новый клип Дана Балана и Оксаны Мухи на песню "Все пробачати" стал настоящим хитом и пересек отметку 10 миллионов просмотров и держится в трендах YouTube в Украине.

Премьера украиноязычного клипа Дана Балана и Оксаны Мухи состоялась 15 мая, а саму композицию "Все пробачати" поклонники музыкантов услышали в 2019 году на вокальном шоу "Голос страны".

Новая видеоработа артистов побила рекорд по количеству просмотров популярной дуэтной записи Дана Балана и Тины Кароль, которые ранее спели романтичный хит вместе с участницей шоу.

"Вот видишь, что делает украинская песня", – обратилась Оксана Муха к Дану Балану в своей новой публикации в Instagram.

"Прощать нужно все! Не для кого-то, а для себя! Прощение – это исцеление... Отпуская всю эту боль – мы освобождаем место для любви...и не важно пустите ли вы обратно в жизнь этого человека или нет. Это и есть посыл проекта #всепробачати", – гласит описание к клипу на YouTube.

В комментариях можно увидеть восторг зрителей, которые отметили, что это очень сильная и трогательная работа.

Режиссером клипа стал сам Дан Балан и в итоге создание музыкального видео трансформировалось в социальный проект. Оксана Муха и Дан Балан разыскали людей, которые прекратили общение друг с другом по разным причинам, и именно на съемках клипа получили шанс начать общение заново.

На днях певица Тина Кароль заинтриговала поклонников сообщением в insta-stories.

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Тина Кароль клип YouTube Оксана Муха Дан Балан
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