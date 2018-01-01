Новый секс-скандал: восемь женщин обвиняют Моргана Фримана в домогательствах

По словам женщин, актер допускал пошлые шуточки и жесты

Морган Фриман. Фото: Getty

Знаменитого американского киноактера Моргана Фримана, которого ранее обвинили в сексуальной связи с внучкой, теперь сразу восемь женщин обвиняют в сексуальных домогательствах. По их словам, ныне 80-летний Фриман совершал в отношении них непристойные действия на киносъемках и в других ситуациях, сообщает американская телекомпания CNN.

Одна из администраторов киносъемочной группы рассказала, что Фриман часто позволял себе жесты и комментарии сексуального характера на съемках комедии "Уйти красиво" в 2015 году. По ее словам, актер, к примеру, пытался залезть ей под юбку с вопросом, надела ли она нижнее белье. Другие женщины говорили, что Фриман часто допускал неподобающие комментарии по поводу их фигуры.

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По сообщению CNN, Фриман, несмотря на неоднократные обращения к его пресс-секретарю, пока не отреагировал на эти обвинения.

Напомним, американский актер Морган Фримен сыграет экс-госсекретаря США Колина Пауэлла в биографическом фильме о политике.

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