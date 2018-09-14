Новый скандал: Сару Джессику Паркер обвинили в воровстве

Якобы актриса украла украшения

Сара Джессика Паркер. Фото: AFP

Голливудскую актрису Сару Джессику Паркер, которая умеет удивлять своими нарядами, обвинили в краже украшений, да еще на сумму в 150 тысяч долларов. О краже заявил бренд Kat Florence Design, с которым сотрудничала актриса в качестве амбассадора, пишет ETCanada.

"Мисс Паркер запросила украшения на несколько месяцев для фотосъемки. Мы согласились и подписали договор. Это было в марте 2016-го. Но эти вещи мы больше не увидели. Мы считаем, что мисс Паркер должна за них заплатить", – высказался адвокат истца.

Однако, адвокат звезды "Секса в большом городе" назвала эту историю выдумкой и изложила другую версию произошедшего. По ее словам, Сару попросили оставить украшения у себя, чтобы дополнять ими образы на красных дорожках.

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"Сара спрашивала, что делать с украшениями, с тех пор, как от Кэт Флоренс перестали приходить гонорары за рекламу, но Кэт, похоже, была не особо заинтересована в их возвращении", – добавил адвокат звезды.

Напомним, это не первый скандал с Сарой Джессикой. Якобы актриса отказалась рекламировать линию украшений марки Kat Florence после того, как ей заплатили миллионы долларов. В результате британский дизайнер бренда подала в суд на актрису по причине ее недостаточной поддержки линии ювелирных изделий с бриллиантами, которую они вместе запустили еще в 2016 году.