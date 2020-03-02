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Новый скандал в семье: сын Елизаветы II устраивал свидания в Букингемском дворце

Избранница принца Эндрю сидела на троне королевы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:06

60-летний сын королевы Елизаветы II, который отказался сотрудничать с ФБР по секс-скандалу, снова оказался в центре внимания британцев. На этот раз выяснилось, что принц Эндрю устраивал свидания в Букингемском дворце.

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Как сообщает издание The Sun, принц Эндрю в 2000-х годах состоял в романтических отношениях с американской моделью Каприс Буре, которая на 12 лет моложе его. Пара встречалась несколько месяцев, но девушка успела побывать в Букингемском дворце.

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В течение двух месяцев они регулярно разговаривали по телефону и осуществили несколько тайных свиданий, которые в частности прошли в стенах королевской резиненции. Отметим, что согласно правилам, члены королевской семьи могут приглашать гостей только заранее, предупредив охрану.

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"Принц Эндрю устроил любимой Каприс Буре своеобразную прогулку по Букингемскому дворцу. Вместе они посетили Тронный зал, в котором размещен золотой государственный трон королевы Виктории. Принц сам предложил девушке посидеть на троне и позволил забрать чашу, какую модель отправила маме в подарок. Во время одного из этих визитов она заметила чашу, которая ей понравилась, и попросила у Эндрю разрешения взять ее и отправить маме. Она утверждает, что он позволил ей это сделать и ее маме очень понравился этот презент из дворца", – рассказали инсайдеры.

Напомним, что недавно королева Британии Елизавета II впервые вышла в свет со своим скандальным сыном.

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