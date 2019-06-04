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Новый скандал вокруг Ани Лорак: что произошло?

Концерты известной певицы теперь под угрозой срыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:26
Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Вокруг известной певицы Ани Лорак не перестают назревать все новые скандалы. Из-за недавней новости о разводе с мужем к артистке приковано чрезмерное внимание прессы и общественности. Также недавно стало известно, что Лорак осталась с большими долгами после нашумевшего концерта "DIVA". Но чреда неприятностей на этом не закончилась, вокруг артистки назрел еще один скандал.

Смотрите видео о самых громких скандалах звезд в Instagram:

По информации Super.ru, Лорак уволила всю свою творческую команду, а в частности, ей пришлось попрощаться с концертным директором Михаилом Успенским, с которым артистка проработала много лет. Официально Ани Лорак не назвала причину, но ходят слухи, что певица устала от финансовых схем, которые прокручивали ее помощники. 

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Как сама певица рассказала своим подписчикам в Instagram, она сейчас находится в США и у нее начинается новая жизнь. К тому же, Лорак анонсировала выход песни. 

INSTAGRAM (@anilorak)

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после громкого скандала, когда Мурата якобы заметили в одном из киевских ночных клубов в компании 26-летней киевлянки Яны Беляевой. 31 января Шевченковский райсуд Киева официально расторг брак украинской певицы и турецкого бизнесмена. 

Тем временем Ани Лорак выпустила новую песню о "женщине, способной прощать и идти вперед", под названием "Я тебя ждала". Певица также представила чувственный клип к этой композиции.

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