Новый вид морских существ назвали в честь группы Metallica

Ракообразные получили имя Macrostylis Metallicolа

В честь группы Mіtallica, отменившей тур из-за алкоголизма фронтмена, ученые назвали новый вид ракообразных, которые были обнаружены в северной части Тихого океана. Существа получили имя Macrostylis Metallicolа благодаря одному из исследователей, который является поклонником культовой группы.

Mеtallica Фото: Getty Images

Так, специалисты Гентского университета в Бельгии обнаружили новый вид ракообразных в северной части Тихого океана, на территории между Гавайями и Мексикой. Существо не имеет глаз, живет в абсолютной темноте и адаптировано к глубине 4132-5055 метров. Ему дали имя Macrostylis Metallicola, пишет ресурс Phys.org.

"Мощная музыка Metallica сопровождала меня большую часть моей жизни. Такие песни, как Master of Puppets и One – шедевры в истории рок-музыки, и я очень рад возможности дать что-то группе, назвав новый вид на ее честь", – рассказал один из исследователей, доктор Торбен Рил.

Музыканты прокомментировали новость в социальных сетях: "Мы играли на всех семи континентах, попали в зал и Музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные. Для нас это честь! Добро пожаловать в наш мир, Macrostylis Metallicola!".

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Отметим, что в 2018 году в честь голливудского актера Леонардо ди Каприо был назван новый вид жуков. А годом ранее новый вид древних насекомых назвали в честь персонажа Зигги Стардаста, придуманного британским певцом Дэвидом Боуи.

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