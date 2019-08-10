"Ну шо, жируха": alyona alyona рассказала, как ее обижали в детстве
С фолловерами исполнительница также поделилась своими детскими фото
Популярная рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно выпустила новый клип, поделилась неприятной историей из детства. В своем Instagram артистка опубликовала детские фото и рассказала, как ее травили в школе.
За что "The New York Times" отметил украинскую певицу Alyona Alyona, смотрите в сюжете:
Многочисленным фолловерам Алена поведала неприятный рассказ о том, как ее называли одноклассники, о чем, через что ей пришлось пройти еще подростком.
"В нашей жизни есть моменты, которые не забываются и остаются в памяти. Но я та, кем я есть. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели", – написала в посте звезда.
По словам alyona alyona ежегодно в школе ее обижали из-за лишнего веса, когда на девочку не находилось наряда для фото по размеру. "Эти костюмы никогда на меня не налезали. Оставить меня одну в классе не могли, поэтому я сидела в зале и ждала, пока всех сфотографируют. И все это время с меня все смеялись и говорили кучу обидных слов, типа "что, жируха, не влезаешь?", "ты же только не примеряй, потому что костюм порвется и нам не в чем будет фоткаться", – призналась она.
В публикации Алена показала архивные фото, на которых она запечатлена еще школьницей.
К слову, сейчас артистка не стесняется своего вида и не стесняясь постит снимки в купальнике.
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