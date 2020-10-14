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Нумеролог раскрыла будущее брака Остапчука и Горняк. Пара поженится 15 октября

Сегодня, 15:20

Влюбленным пришлось перенести дату свадьбы из-за коронавируса

15 октября состоится свадьба Владимира Остапчука и его избранницы Кристины Горняк. В эфире программы "Зірковий шлях" нумеролог рассказала, удачную ли дату выбрали знаменитости для создания семьи и что их ждет в будущем.

Назначая дату свадьбы, Владимир и Кристина не обращалась к нумерологам или астрологам за консультацией. Но журналисты телеканала "Украина" решили проверить, принесет ли 15 октября счастье влюбленным.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Дата, которую они выбрали, с точки зрения нумерологии очень удачная. Не мешает им быть счастливыми или выстраивать свои отношения", – рассказала нумеролог Галина Ганджа.

Также она подробно проанализировала даты рождения Остапчука и Горняк и рассказала, какое будущее ждет пару.

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"Сам вид брака, в который они вступают, является кармическим. Кармические отношения нужны для того, чтобы пара сделала какой-то важный шаг в этом мире – то есть, хоть ребенка родите", – отметила нумеролог в эфире "Зіркового шляху".

Секреты подготовки к свадьбе Владимира Остапчука смотрите в сюжете:

Напомним, Владимир Остапчук будет вести грандиозный проект "МАСКА" на телеканале "Украина". Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы.

Ранее Кристина Горняк призналась, будет ли менять фамилию после замужества.

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