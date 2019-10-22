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Нужна помощь дочери: Любовь Успенская планирует родить второго ребенка

Российская певица всерьез задумалась о пополнении в семье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Известная российская певица Любовь Успенская, которая даст юбилейный концерт в Киеве, удивила неожиданным заявлением – в 65 лет артистка намерена стать мамой во второй раз. Но, правда, рожать самостоятельно знаменитость не собирается и сейчас ищет донора яйцеклетки. Более того, Любовь рассматривает кандидатуру своей единственной дочери – 29-летней Татьяны Плаксиной, которая сейчас проходит лечение после неудачного падения с велосипеда.

В нашем видео узнайте всю правду о единственной дочери Любови Успенской:

Российская певица мечтает не только о внуках, но и еще об одном ребенка. Она призналась, что очень скучает по детскому плачу в доме. Достойные мужчины, которые бы могли стать донорами, в ее окружении есть, а вот донора яйцеклетки пока еще нет.

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"Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и не один. И есть достойные, то есть здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы у Тани, ну, клетку взять", – откровенно рассказала Любовь Успенская в интервью с "Пятым каналом".

Дочь певицы Татьяна Плаксина
Дочь певицы Татьяна Плаксина
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Артистка дала понять, что сама не намерена принимать участие в создании будущего ребенка. Дело в том, что работа выжимает из нее все соки.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Любови Успенской накануне концерта.

Также отметим, что концерт Любови Успенской состоится в Киеве 10 ноября. В юбилейном шоу "История большой любви" знаменитая певица споет свои "вечные" хиты – "Пропадаю я", "Люба-Любонька", "Кабриолет", а также песни из новых альбомов. Затем артистка даст концерты в больших оперных театрах: 11 ноября в Одессе, 12-го – в Харькове, 13-го – в Днепре.

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