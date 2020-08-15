"Нужно еще заработать": MARUV рассказала, сколько будет стоить ее свадьба мечты

Певица замужем за Александром Курсуном уже восемь лет

Украинская певица MARUV (Анна Корсунь) призналась, что намерена устроить грандиозную свадьбу мечты, которая будет стоить не менее 200 тысяч долларов. Артистка уже восемь лет замужем за своим возлюбленным Александром, но пышного праздника влюбленные не устраивали.

Подробностями свадьбы MARUV впервые поделилась в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Несколько лет назад, встретив своего будущего мужа, Анна сразу поняла, что это ее мужчина: "Видимо, я интуитивно это почувствовала, – призналась героиня "Зіркового шляху" и добавила: – Мы почти сразу стали жить вместе, то есть не очень долго встречались".

Однако пара расписалась неожиданно, не устраивая свадьбу. MARUV вспомнила, как Александр спонтанно сделал ей предложение.

"Мы пришли на встречу к парню и девушке, у которых я пела на свадьбе. И они рассказали нам, что уже давно расписались, но свадьбу решили отметить только сейчас, потому что так сделать гораздо легче. Я говорю Саше: "Вот бы и нам расписаться". Он отвечает: "Хорошо. У меня есть знакомый в ЗАГСе". И уже на следующий день звонок: "Берите паспорта, приезжайте". Вот и все. Приехали, подали заявление и расписались", – поделилась артистка.

Она добавила, что с планированием свадьбы пока не спешит:

"Она точно будет. Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба в лучшем случае обойдется нам 200 тысяч долларов".

Ранее мы писали, что певица MARUV резко высказалась о скандале вокруг ее поездки в Россию.

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