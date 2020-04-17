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Нужно спасать людей от коронавируса: принцесса Швеции пошла работать в больницу, фото

35-летняя София закончила ускоренные трехдневные курсы в медицинском колледже

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:25

35-летняя шведская принцесса София закончила ускоренные трехдневные курсы в медицинском колледже и пошла работать в стокгольмский госпиталь Софиахеммет, чтобы помогать в борьбе с пандемией SARS-CoV-2. София – супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля Карла XVI Густава, занимающего четвертое место в очереди наследования шведского престола. До брака она получила известность в качестве модели и участницы реалити-шоу, пишет издание Hello.

Придворная пресс-служба распространила фотографии принцессы, сделанные в больнице. На них София одета в хирургический костюм и позирует в окружении сотрудников Софиахеммет. Отмечается, что дополнительные работники понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер, которая выросла из-за эпидемии.

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По последним данным Worldometer, к 16 апреля в мире выявлено 2,12 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В Швеции зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения, погибли 1333 человека.

Смотрите видео: мифы и правда про коронавирус

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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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