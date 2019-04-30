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О беременности и материнстве: Дженнифер Лопес дала неожиданное интервью

Дженнифер Лопес откровенно ответила на вопросы собственных детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая в минувшем месяце обручилась с бизнесменом Алексом Родригесом, порадовала поклонников необычным интервью. Звезда откровенно рассказала о беременности, родах и материнстве собственным детям! 

На Youtube-канале 49-летней Лопес появился ролик, в котором она отвечает на вопросы 11-летних близнецов Эммы и Макса. Соответствующим видео она также поделилась в Instagram.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"За свою карьеру я давала интервью миллионы раз, и мне всегда задавали одни и те же вопросы. Поэтому я решила, что будет забавно, если в этот раз меня будут интервьюировать Эмма и Макс", – сказала Джей Ло. 

В ходе беседы Эмма и Макс расспрашивали певицу о ее детстве и увлечениях, а также поинтересовались, как изменилась жизнь знаменитости с появлением детей. 

"Вы никогда не узнаете, каково быть родителем, пока им не станете. Я помню, что говорила всем своим друзьям с детьми раньше, но как только у меня появились вы, я сразу взяла все свои слова назад и извинилась перед ними", – призналась Лопес. 

Она добавила, что была шокирована, узнав, что ждет близнецов. "Я была просто в шоке и не могла в это поверить, поэтому просто очень долго и громко смеялась", – сказала Лопес. 

Напомним, что Дженнифер Лопес родила Эмму и Максимилиана в 2008 году от певца Марка Энтони. В 2014 году звездная пара рассталась.

Ранее Алекс Родригес рассказал, как готовился сделать предложение Дженнифер Лопес. По его словам, каждая деталь была отрепетирована десятки раз. Родригес даже становился на колено перед своим ассистентом, представляя, как делает предложение Джей Ло.

О том, как Дженнифер Лопес вернулась  на большие экраны, смотрите в нашем сюжете:

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