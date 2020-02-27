О чем поют Go_A: ТОП-7 атмосферных треков представителей Украины на Евровидении-2020

Слушаем самые популярные песни этно-фольк коллектива

22 февраля в финале Нацотбора был объявлен представитель Украины на "Евровидении-2020" – группа Go_A. Недавно коллектив подписал договор с НОТУ, и Сегодня.Lifestyle предлагают послушать ТОП-7 атмосферных этно-фольк треков, которые позволяют идентифицировать Go_A.

Go_A – "Іди на звук"

На "Евровидении-2020" Go_A представят страну с украиноязычной песней "Соловей", которую коллектив не намерен переводить на английский.

Отметим, 25 февраля Go_A подписали договор с НОТУ, после чего коллектив, а также музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта и председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания дали пресс-конференцию. Go_A обсудили договор с НОТУ, который в прошлом году отказалась подписывать MARUV, прокомментировали критику Тараса Тополи и рассказали детали написания песни "Соловей". Сегодня.Lifestyle собрали самые интересные подробности пресс-конференции.

Ранее мы также писали, что "Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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