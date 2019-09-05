О сокровенном: Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа
Украинская певица откровенно призналась, как справилась с потерей
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая недавно рассказала о скрытых талантах сына Вениамина, откровенно призналась, как пережила потерю мужа – продюсера Евгения Огира.
Смотрите также видео Тины Кароль из студии звукозаписи:
Украинская певица Тина Кароль в интервью Дарье Шаповаловой призналась, что с 2013-го года, когда она пережила потерю супруга, для нее наступил переломный момент. Тогда артистка нашла спасение только в молитве. С тех пор, по словам Тины, она обращается к Господу ежедневно, это помогает ей наполниться энергией и совладать собой.
Читайте также:Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры
"В 2013-м году у меня произошел переломный момент... Это (молитва, – ред.) помогло мне не падать духом и понять, что есть смысл жизни, как минимум, это мой дорогой ребенок. Но, все равно, ситуация моя была очень сложной – это, так или иначе, психологический дисбаланс", – откровенно рассказывает Тина Кароль.
Несмотря на тяжкую утрату, Тина призналась, что сейчас чувствует себя счастливым человеком.
"Я занимаюсь любимым делом. Я не болею, я знаю, что я все делаю честно, не придав никого, не придав свои принципы. Этим горжусь и счастлива", – говорит певица.
Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram