О сокровенном: Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа

Украинская певица откровенно призналась, как справилась с потерей

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль, которая недавно рассказала о скрытых талантах сына Вениамина, откровенно призналась, как пережила потерю мужа – продюсера Евгения Огира.

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Украинская певица Тина Кароль в интервью Дарье Шаповаловой призналась, что с 2013-го года, когда она пережила потерю супруга, для нее наступил переломный момент. Тогда артистка нашла спасение только в молитве. С тех пор, по словам Тины, она обращается к Господу ежедневно, это помогает ей наполниться энергией и совладать собой.

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"В 2013-м году у меня произошел переломный момент... Это (молитва, – ред.) помогло мне не падать духом и понять, что есть смысл жизни, как минимум, это мой дорогой ребенок. Но, все равно, ситуация моя была очень сложной – это, так или иначе, психологический дисбаланс", – откровенно рассказывает Тина Кароль.

Несмотря на тяжкую утрату, Тина призналась, что сейчас чувствует себя счастливым человеком.

"Я занимаюсь любимым делом. Я не болею, я знаю, что я все делаю честно, не придав никого, не придав свои принципы. Этим горжусь и счастлива", – говорит певица.

Напомним, Тина Кароль спела гимн Украины на крыше в центре Киева. Певица исполнила гимн во время торжественного празднования Дня Независимости.

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