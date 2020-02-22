Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обладатель "Оскара" Хоакин Феникс спас корову и теленка с бойни: трогательное видео

Животных актер перевез в заповедник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:43

Исполнитель главной роли в драме "Джокер" актер Хоакин Феникс забрал корову и теленка со скотобойни в Калифорнии. Обладатель статуэтки "Оскар-2020" увез животных в заповедник, после того, как спас их от гибели.

Хоакин Феникс и Руни Мара
Хоакин Феникс и Руни Мара
Фото: Getty Images

На канале зоозащитников Farm Sanctuary в YouTube было опубликовано видео, где Хоакин Феникс спасает корову и теленка. Актер посетил скотобойню в Пико Ривера, штат Калифорния, вместе с актрисой Руни Мара и другими активистами.

Оказалось, что владелец бойни отказался убивать корову, которая неожиданно для него отелилась перед забоем.

"Я никогда не думал, что найду друзей среди работников бойни, но, встретив Энтони и открыв ему свое сердце, я понял, что у нас больше сходств, чем различий. Если бы не его доброта, Либерти и ее теленок Индиго погибли ужасной смертью. Мы будем продолжать бороться за освобождение всех животных, которые страдают в этих страшных местах, но сейчас нам стоит взять паузу и отпраздновать маленькую победу над системой, а также поблагодарить всех причастных к этому. Теперь Либерти и Индиго никогда не узнают жестокости", – поделился Хоакин.

Напомним, что в своей речи на премии "Оскар-2020", где Хоакин Феникс был отмечен статуэткой за роль в картине Тодда Филлипса "Джокер", актер акцентировал внимание на проблеме экологии и вопросе защиты животных. Он отметил, что люди совершенно бездумно эксплуатируют коров, чтобы получить молоко для своего кофе.

Смотрите в сюжете, как селебрити зарабатывают дополнительные деньги:

Ранее мы писали, что Хоакина Феникса арестовали во время акции протеста.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Не горжусь этим": звезда "Хоббита" признался, что делал со своими детьми Из Оскара в Золотую малину: "Джокер" попал в номинанты антипремии Чем запомнится Оскар-2020: упор лежа от Тома Хэнкса и неожиданные признания со сцены
актер корова активист Хоакин Феникс
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Любовь Толкалина впервые показала нового возлюбленного
Любовь Толкалина впервые показала нового возлюбленного
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты
Рецепт бесподобных блинчиков из капусты

Популярные статьи

Сегодня, 07:10Fun

Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

20 февраляEvents

Когда начинается Великий пост 2020: правила питания

20 февраляEvents

Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака: прислушивайтесь к чужому мнению

20 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

20 февраляTravel

Куда поехать 8 Марта в Украине: ТОП интересных уголков страны

20 февраляСтиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

20 февраляFun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

20 февраляСтиль

Стильно и удобно: ТОП-5 модных пар обуви 2020 года

20 февраляFun

Рабочие неожиданно нашли "капсулу времени": фото

20 февраляТехно

Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года

20 февраляFood

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

20 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают финансовые начинания, а Рыб – соблазны

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFood

Как испечь быстрые конвертики с творогом и апельсином

Новости партнеров

На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
На похоронах брата Ани Лорак упала к нему в могилу: подробно
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Красотка дня: колумбийский финансист и пол-дэнсер Нини Майерли
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Курица с апельсинами. Необычный рецепт приготовления
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
Ученые: эпидемия может уничтожить миллионы людей на планете
5 важливих речей, які батькам не можна робити при дитині
5 важливих речей, які батькам не можна робити при дитині