Обладатель "Оскара" Хоакин Феникс спас корову и теленка с бойни: трогательное видео

Животных актер перевез в заповедник

Исполнитель главной роли в драме "Джокер" актер Хоакин Феникс забрал корову и теленка со скотобойни в Калифорнии. Обладатель статуэтки "Оскар-2020" увез животных в заповедник, после того, как спас их от гибели.

Хоакин Феникс и Руни Мара Фото: Getty Images

На канале зоозащитников Farm Sanctuary в YouTube было опубликовано видео, где Хоакин Феникс спасает корову и теленка. Актер посетил скотобойню в Пико Ривера, штат Калифорния, вместе с актрисой Руни Мара и другими активистами.

Оказалось, что владелец бойни отказался убивать корову, которая неожиданно для него отелилась перед забоем.

"Я никогда не думал, что найду друзей среди работников бойни, но, встретив Энтони и открыв ему свое сердце, я понял, что у нас больше сходств, чем различий. Если бы не его доброта, Либерти и ее теленок Индиго погибли ужасной смертью. Мы будем продолжать бороться за освобождение всех животных, которые страдают в этих страшных местах, но сейчас нам стоит взять паузу и отпраздновать маленькую победу над системой, а также поблагодарить всех причастных к этому. Теперь Либерти и Индиго никогда не узнают жестокости", – поделился Хоакин.

Напомним, что в своей речи на премии "Оскар-2020", где Хоакин Феникс был отмечен статуэткой за роль в картине Тодда Филлипса "Джокер", актер акцентировал внимание на проблеме экологии и вопросе защиты животных. Он отметил, что люди совершенно бездумно эксплуатируют коров, чтобы получить молоко для своего кофе.

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