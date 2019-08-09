Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

Такой вы еще ее не видели!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски, которая недавно предстала в образе блондинки, приняла участие в необычной фотосессии известного глянца Harper's Bazaar. 

Супермодель Адриана Лима закрутила новый роман. Подробности узнайте в видео:

28-летняя модель не просто обнажилась для очередной фотосессии, а предстала в весьма пикантных образах – с усами и небритыми подмышками. Таким образом голливудская красотка решила затронуть важную социальную проблему – женской красоты. Ведь в мире сейчас существуют навязанные каноны и женщины загнаны, по ее мнению, в определенные рамки. Как утверждает Эмили, естественность и женственность для каждого своя, а самое главное – каждый из нас может выбирать, как ему выглядеть. 

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

"Конечно, я уверена, что на большинство моих ранних экспериментов, которые я исследовала на тему "что значит быть девушкой", сильно повлияла мизогинная культура... Я также уверена, что на большинство способов, благодаря которым я продолжаю быть "сексуальной", сильно влияет мизогиния. Но мне так хорошо и это мой проклятый выбор, правда?" – написала модель под фото.

Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Желтый шелк: новый выход Эмили Ратаковски в провокационном платье Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и попала в скандал В полупрозрачном алом платье: очень откровенный образ Эмили Ратаковски
шоу-бизнес модель фотосессия Эмили Ратаковски
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
20 необычных и безумно вкусных десертов со сгущенкой
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Сегодня, 09:01Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак закрутил новый роман и показал девушку на фото

Сегодня, 06:45Events

Пантелеймона Целителя 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 9 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:01Шоу-бизнес

62-летний Павло Зибров женится в третий раз: подробности

Вчера, 18:00Wellness

Как определить мастопатию на ощупь: инструкция по самообследованию

Вчера, 16:57Fun

8 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:05Fun

Мужчина добровольно заплатит полмиллиона гривен любовнику своей невесты

7 августаWellness

Сухой кашель: причины и лечение

7 августаШоу-бизнес

В кругу внуков: София Ротару показала семейное фото с дня рождения

7 августаFun

7 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 августаFun

Пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину: видео

7 августаПсихология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

6 августаWellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

6 августаАфиша

Умерла фешн-директор ЦУМа в России Алла Вербер

6 августаШоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Новости партнеров

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Как быстро потеряете форму, если забросите тренировки
Как быстро потеряете форму, если забросите тренировки
Італійський шеф-кухар приготував «смажене повітря»
Італійський шеф-кухар приготував «смажене повітря»
Чельпек: оригинально и вкусно
Чельпек: оригинально и вкусно
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
На что обращают внимание работодатели на собеседовании
На что обращают внимание работодатели на собеседовании
Как переизбыток углеводов влияет на здоровье спортсменов-бегунов
Как переизбыток углеводов влияет на здоровье спортсменов-бегунов