Обнаженная и с усами: Эмили Ратаковски предстала в неожиданном образе

Такой вы еще ее не видели!

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Знаменитая американская фотомодель Эмили Ратаковски, которая недавно предстала в образе блондинки, приняла участие в необычной фотосессии известного глянца Harper's Bazaar.

Супермодель Адриана Лима закрутила новый роман. Подробности узнайте в видео:

28-летняя модель не просто обнажилась для очередной фотосессии, а предстала в весьма пикантных образах – с усами и небритыми подмышками. Таким образом голливудская красотка решила затронуть важную социальную проблему – женской красоты. Ведь в мире сейчас существуют навязанные каноны и женщины загнаны, по ее мнению, в определенные рамки. Как утверждает Эмили, естественность и женственность для каждого своя, а самое главное – каждый из нас может выбирать, как ему выглядеть.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

"Конечно, я уверена, что на большинство моих ранних экспериментов, которые я исследовала на тему "что значит быть девушкой", сильно повлияла мизогинная культура... Я также уверена, что на большинство способов, благодаря которым я продолжаю быть "сексуальной", сильно влияет мизогиния. Но мне так хорошо и это мой проклятый выбор, правда?" – написала модель под фото.

Недавно вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал. Снявшись для украинского Harper`s Bazaar, в своим Instagram девушка написала, что "была рада" украсить обложку Harper`s Bazaar Russia (то есть России). Сама Эмили никак не отреагировала на сообщения ее подписчиков в комментариях и не исправила публикацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram