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Обнимался с Эмбер: Джонни Депп вызвал в суд Джеймса Франко

Актера вызывают в суд для дачи показаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Фото: Getty Images

Судебная эпопея между Джонни Деппом и Эмбер Херд, которые официально развелись еще два года назад, обзавелась новым участником процесса. Он, конечно, не участвовал в рукоприкладстве, в котором экс-супруги обвиняют друг друга, но, как говорится, оказался рядом. Этим свидетелем невольно стал актер Джеймсом Франко.

Узнайте подробности развода Джонни Деппа и Эмбер Херд:

Как оказалось, команда адвокатов Джонни Деппа собирается допросить Джеймса Франко из-за записи с видеокамер в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Однажды актер ехал с Эмбер Херд в лифте. 

Согласно видео, Франко виделся с Херд на следующий день после того, как Депп якобы избил ее во время ссоры, в результате которой они решили расторгнуть свой брак. Джонни Депп и его адвокаты хотят, чтобы Джеймс Франко дал показания под присягой о своем визите к Херд 21 мая 2016 года и подтвердил, имела ли актриса какие-либо видимые травмы на лице или теле.

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На видео можно увидеть Херд, которая спускается на лифте около 23:00, чтобы забрать Франко с первого этажа. На первом этаже она выходит из лифта, а затем через минуту возвращается с Франко, после чего они направляются в пентхаус, в котором Депп жил с Херд в то время.

Напомним, ранее Джонни Депп признался, что его бывшая жена рисовала синяки на своем лице, чтобы обвинить его в домашнем насилии и убедить в этом суд – хотя жертвой агрессии в этом скандальном браке был именно он.

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Источник: Сегодня
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