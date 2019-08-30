Обновленный "Зірковий шлях": новый ведущий и шокирующие откровения звезд

В новом сезоне программы Александра Скичко заменит другой ведущий

Александр Скичко Фото: Сегодня

2 сентября в 09:30 на телеканале "Украина" стартует новый сезон программы "Зірковий шлях". Кроме сенсационных подробностей жизни знаменитостей, зрителей ждут: новые рубрики, откровения звезд, а также встреча с новым ведущим программы, который заменит Александра Скичко.

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Главной интригой нового сезона является вопрос, кто заменит в студии "Зіркового шляху" Александра Скичко, который стал народным депутатом и начал политическую карьеру.

Новый ведущий проекта также известный шоумен и уже принял участие в записи первых выпусков программы. Но его имя создатели "Зіркового шляху" держат в секрете.

Александр Скичко тепло попрощался с каналом.

"Хочу поблагодарить телеканал "Украина" за 5 лет незабываемого опыта, всю команду проекта "Зірковий шлях", которой мы отсняли более 1000 выпусков!!!! Особенно благодарю тех, с кем мы начинали этот проект, намеренно не называю имена, потому что точно кого-то забуду. Уверен, у проекта впереди много побед, но теперь уже с новым ведущим", – говорит Александр Скичко.

Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Узнают зрители немало новых подробностей из жизни знаменитостей. "Зірковий шлях" летом не пропустил ни одного знакового мероприятия. На ОМКФ журналисты проекта записали откровения мировых звезд Роуз Макгоуэн и Катрин Денев. А на фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии "Рандеву" стали свидетелями теплого знакомства прибалтийской девы с украинской суперзвездой MONATIK. А также пообщались с Аллой Пугачевой, Любовью Успенской и многими звездами.

Множество сюрпризов зрителей ждет в известной рубрике "Кава з перцем". Даже знаменитости, о которых, казалось, известно уже все, раскрыли новые секреты о себе. Так, известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о том, что чуть не умерла во время вторых родов, а также поделилась, что имеет сложные отношения со старшей дочерью. Актриса Олеся Жураковская впервые призналась, что когда-то была жертвой домашнего насилия и буквально сбежала от своего бывшего мужа.

Новый сезон "Зіркового шляху" стартует 2 сентября Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Это и многое другое станет настоящим открытием для зрителя в новом сезоне обновленного "Зіркового шляху". Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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