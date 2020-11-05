Обольстительная Michelle Andrade покоряет новыми снимками для мужского глянца: фото

Артистка также поделилась своим представлением об идеальном мужчине

Певица Michelle Andrade эффектно встретила ноябрь, позировав для digital-обложки нового выпуска журнала XXL. Артистка поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте и они уже успели собрать шквал восторженных комментариев как среди мужской, так и женской аудитории.

На фотографиях, опубликованных XXL, Michelle Andrade позировала в черном нижнем белье и топе, демонстрируя стройную фигуру. А секрет своих блестящих форм артистка раскрыла в интервью для журнала.

Michelle Andrade для XXL Фото: xxl.ua

"Спорт, режим и релакс взаимодополняют друг друга. Год назад я перешла на здоровую пищу, и вижу, как мое тело и моя кожа благодарны за это. Еще один секрет – режим сна, который я стараюсь контролировать. Хороший сон – это моя продуктивность и состояние на весь день. Во время карантина я начала заниматься йогой, и я восторге от того, как она приводит в чувства – мое ментальное и физическое состояние отличное! И я научилась отдыхать – позволять себе отключиться, давать время на восстановление", – сказала певица.

Michelle Andrade для XXL Фото: xxl.ua

Еще одна любопытная тема для фанатов певицы – ее идеал мужчины. На вопрос о том, какие любимые качества у мужчины и каким должен быть ее идеальный парень, Michelle Andrade ответила так:

"Уверенный в себе. Тот, с кем я буду чувствовать себя настоящей девушкой – женственной, желанной, любимой. Это человек, с которым мы на одной волне, будем вместе расти и двигаться вперед. Самый близкий и лучший друг. При этом мы по отдельности – самостоятельные сильные личности, а вместе – суперкомбо!".

Michelle Andrade для XXL Фото: xxl.ua

Напомним, что ранее Michelle Andrade в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева.

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