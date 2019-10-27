Оборотни, вампиры и ведьмы: как прошел десятый выпуск "Танців з зірками 2019"

На проект вернулась эпатажная MARUV

Танці з зірками 2019: как прошел 10 эфир Фото: instagram.com/tanci1plus1

В это воскресенье, 27 октября, состоялся 10 прямой эфир шоу "Танці з зірками 2019", которое покинула Людмила Барбир. Темой нового выпуска стал "Мистический вечер на Хэллоуин", и на паркет вышли самые страшные и загадочные персонажи, в которых перевоплотились участники проекта.

Ведущей балкона в 10 выпуске "Танців з зірками 2019" стала эпатажная артистка, участница этого сезона "Танцев" MARUV, которая ранее вылетела из проекта. Первыми выступили Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Мексиканскую самбу звездные жюри оценили в 30 баллов.

Далее на паркет вышли Даниэль Салем и Юлия Сахневич в образах оборотня и нежной красавицы. Франциско Гомес похвалил Салема за его технику, а Влад Яма назвал пару одной из самых сильных на шоу. В сумме у Салема и Сахневич 37 баллов.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар перевоплотились в персонажей Тима Бертона из анимационного фильма "Труп невесты". Нежный и немного жуткий вальс жюри оценило в 37 баллов.

Ксения Мишина и Женя Кот заинтриговали сексуальной румбой. Влада Яму и Екатерину Кухар танец участников, однако, не впечатлил. Общий балл пары – 34.

Покорять сердца зрителей подошла очередь Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Конкурсанты выступили в образах графа Дракулы и его подруги, что особенно понравилось Екатерине Кухар, которая отметила, что Алена и Алексей перетанцевали Мишину и Кота. Результат дуэта – 34 балла.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров уже станцевали все основные танцы бальной программы "Танців з зірками", потому пара продемонстрировала фристайл с элементами балета. Екатерина Кухар не оценила старания олимпийской чемпионки, но другие судьи поддержали пару. В сумме у Ризатдиновой и Прохорова 38 баллов.

Елена Кравец и Макс Леонов закрыли 10 выпуск шоу ритуальным хип-хопом под свежую композицию Alina Pash "Bosorkanya". Григорий Чапкис отметил, что исполнение пары далеко от хип-хопа, с чем не согласилась Екатерина Кухар. Общий балл Кравец и Леонова – 36 баллов.

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