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"Обожаем тебя": Брюс Уиллис с супругой признались в любви Деми Мур

Сегодня, 19:40

На днях актриса отпраздновала 58-й день рождения

На днях Деми Мур отпраздновала свое 58-летие. С днем рождения актрису поздравили ее бывший муж Брюс Уиллис и его нынешняя супруга Эмма Хеминг. Она опубликовала в Instastories милое фото.

На снимке Брюс и Эмма запечатлены вместе. Они держат в руках мемуары Деми Мур, в которых она рассказала все неожиданные подробности своей жизни, в том числе, как ее изнасиловали в 15 лет.

"С днем рождения Деми. Мы обожаем тебя!", – коротко подписала селфи супруга Уиллиса.

Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Сама же Деми, судя по ее сторис, отпраздновал день рождения со своими партнерами по съемочной площадке фильма "Пожалуйста, детка, пожалуйста" Каримом Салахом и Андреа Райзборо.

Фото: instagram.com/demimoore

Напомним, что Брюс Уиллис и фотомодель Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Брак актера с Деми Мур продлился 13 лет – с 1987 по 2000 год. Сейчас звезды поддерживают хорошие отношения и часто проводят время вместе.

А недавно Деми Мур показала архивное фото с Брюсом Уиллисом на красной дорожке "Эмми".

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