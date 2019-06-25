Образ пирата: Мадонна призналась, зачем ей повязка на один глаз

Известная певица раскрыла подробности ее сценического образа

Мадонна Фото: Getty Images

С выходом нового альбома под названием Madame X американская певица Мадонна кардинально поменяла свой сценический образ. Звезда предстала перед зрителями в черном наряде с крестами и пиратской повязкой на один глаз.

Детальней о презентации ее нового альбома смотрите в сюжете:

Такое стилистическое решение вызывает смешанные эмоции на ряду с вопросами, в частности, почему одна из самых богатых певиц мира выбрала такой мрачный образ и что у нее случилось с глазом? Дабы развеять все догадки, Мадонна решила детально пояснить, что означает каждая деталь ее сценического наряда. Как говорит сама артистка, повязка – главная составляющая имиджа Мадам Х (альтер эго певицы, в честь которого и был назван альбом).

Читайте также Концерты Мадонны под угрозой: в чем причина

"Она шпионка, которая была ранена на задании. Теперь она скрывает свой поврежденный глаз от мира. Она меняет личности, путешествует по миру, но неизменно один глаз ее скрыт от окружающих",— приводит слова певицы издание Yahoo news.

Ко всему, Мадонна рассказала, откуда появилось такое название – Мадам Х. Как оказалось, в юности ее так называла учительница танцев Марта Грэм, потому что Мадонну трудно было усмирить, она часто спорила с учителями.

Напомним, что ранее Мадонна высказалась о домогательствах Харви Вайнштейна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram