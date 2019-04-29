Образцовая семья: Участники The Hardkiss поделились редким семейным фото

Юлия Санина из The Hardkiss опубликовала новое фото в Instsgram

Валерий Бебко и Юлия Санина

Участники украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко вместе воспитывают 3-летнего сына Даню. Знаменитости редко выставляют свою личную жизнь напоказ, и потому каждое совместное фото пары вызывает небывалый восторг у поклонников. Вчера, 28 апреля, певица разместила с Instagram трогательное пасхальное селфи с мужем и сыном.

"С Воскресением Христовым", – коротко написала Юля. В кадре Вал держит маленького Даню на плечах, а звездная мама стоит рядом. Волосы Санина спрятала под косынку, что обычно делают при посещении храма. Заметим, что вокалистка The Hardkiss, которая всегда поражает своими нарядами на сцене и светских мероприятиях, прекрасно выглядит без макияжа.

В комментариях к снимку подписчики Юлии Саниной умилились ее семье. "Яка красивенна родина!! Божої вам ласки!", "Такая красивая семья! Счастья вам безграничного!", "Какое фото, какая же вы прекрасная семья, один из примеров для меня!", "Образцовая семья!!! Вы супер!!! Люблю!", – пишут пользователи.

Ранее Юлия Санина откровенно рассказала о семейной жизни и начале карьеры.

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