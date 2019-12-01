Образцовый отец: Дэвид Бекхэм умилил сеть фотографиями с 8-летней Харпер

Экс-футболист снова поцеловал свою дочь в губы

Дэвид Бекхэм вызвал споры поцелуем с дочерью Фото: instagram.com/davidbeckham

Дэвид Бекхэм поделился в Instagram милыми совместными фото со своей дочкой Харпер. Снимки знаменитости тут же начали обсуждать в сети, потому что на одном из них экс-футболист целует 8-летнюю девочку в губы.

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Ранее Бекхэм уже нарывался на критику из-за подобных кадров. Судя по всему, звездного отца мнение фолловеров не волнует, потому он снова решил разместить в блоге похожее фото.

"Все вокруг начинает выглядеть так, будто уже наступило Рождество", – написал в посте Дэвид Бекхэм.

INSTAGRAM

Отметим, что Дэвид и Харпер провели время на рождественском катке в Лондоне.

"Это выглядит аморально", "Зачем целовать дочь в губы", "Вы же отец и дочь, зачем такие поцелуи", – комментируют моралисты. Спортсмена поддержали преданные поклонники: "Дэвид, ты суперпапа", "Настоящая папина принцесса, как же приятно на вас смотреть", "Боже, мечтаю о такого же отца!".

Напомним, недавно СМИ писали, что в семье Дэвида и Виктории Бекхэм назрела серьезная проблема.

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