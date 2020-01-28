"Общаться со мной опасно": Ирина Билык рассказала об отношениях с экс-супругами

Певица призналась, что не умеет мстить

Популярная украинская певица Ирина Билык в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, в каких отношениях состоит со своими бывшими супругами.

По словам артистки, она не держит ни на кого зла и совершенно не умеет мстить. Более того, почти со всеми своими экс-мужьями Ирина Билык поддерживает отношения.

"На самом деле, в жизни я всегда придумываю такую историю. „Смотри, осторожно! У меня есть кольцо с ядом, если ты будешь себя не так хорошо вести, я подброшу тебе это в бокальчик шампанского". И сразу все становятся просто шелковые. Уже не могут ничего сказать, только немножко дрожат, боятся... На самом деле, я дружу с ними всеми: с Димкой (Коляденко, – Ред.), с Димкой (Дикусаровым, – Ред.), хотела сказать, что с Генкой, Сережкой… Конечно, хотелось бы кому-то отомстить, кстати, я сказала правду! Но не уверена, что у меня это получится — я очень добрый человек", — шутливо говорит Ирина Билык.

Ранее мы также писали, что недавно Ирину Билык жестко подставили. Певица призналась, что давно не была настолько расстроена.

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