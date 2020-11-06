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Обстановка не по кайфу: Олега Кензова обвинили в домашнем насилии – коротко о происходящем

Сегодня, 19:05

Сенсационное признание экс-жены артиста шокировало его фанатов

Только позавчера Сеть всколыхнула новость о том, что экс-супруга Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии.

Откровенное интервью с признанием Наталии Ярмоленко, которое вышло в программе "Зірковий шлях" не на шутку шокировало зрителей и пользователей соцсетей. Вслед за этим последовала неоднозначная реакция и даже осуждения в адрес бывшей жены артиста. Что известно на данный момент об этой ситуации – рассказываем.

Олег Кензов и Наталия Ярмоленко
Олег Кензов и Наталия Ярмоленко
Фото: instagram.com/_dj__madonna, instagram.com/okenzov_official

Обвинения в домашнем насилии

В среду, 4 ноября, в эфир вышла программа "Зірковий шлях", в которой бывшая жена исполнителя хита "По кайфу" Олега Кензова, сделала шокирующее признание. Известная под псевдонимом DJ Madonna, Наталия Ярмоленко рассказала о домашнем насилии, которое терпела во время совместной жизни с артистом.

По словам Наталии, в начале отношений Олег Кензов проявлял злость и ревность из-за опубликованных ею фотографий и даже однажды он взломал ее личную почту.

"Я сказала ему: "Пожалуйста, можешь уйти из квартиры". И вдруг зашел мой старший сын: "Мам, Господи, что эта сволочь от тебя хочет?". Олег услышал и начал избивать моего сына. Младший ребенок описался и стал кричать. В общем, я не помню, как оттащила Олега, и он ушел. Я вытирала кровь на полу", – рассказала Наталия Ярмоленко в интервью для телеканала "Украина".

Смотрите полное интервью с DJ Madonna в программе "Зірковий шлях":

Ответ Олега Кензова на обвинения

Артист несколько раз переносил свое участие в программе, и в итоге журналисты "Зіркового шляху" связались с ним по телефону. Ответ Олега Кензова на историю его экс-супруги был однозначным – "Это не правда".

"Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая какая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил. Злость. Злость, понимаете. Ушел от нее и не умер. Далее я бы не хотел продолжать разговор на эту тему, желаю Наталии здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего", – ответил Олег Кензов в телефонном разговоре.

Реакция экс-супруги

DJ Madonna мгновенно отреагировала на ответ своего бывшего мужа и в Instagram-Stories уличила певца во лжи.

Наталия Ярмоленко сообщила, что до этого дважды была в браке и не говорила плохо ни об одном из мужей, намекнув, что реакция певца была неправдивой. Кроме этого, DJ Madonna высказала свои опасения по поводу того, что после выхода программы у нее во дворе несколько дней стоит непонятная машина под домом.

Хейтеры засудили DJ Madonna и обвинили в "хайпе"

После премьеры хита "По кайфу" в 2019 году Олег Кензов проснулся знаменитым. Музыкальное видео собрало более 45 миллионов просмотров на YouTube.

В шокирующем признании экс-супруги артиста некоторые пользователи соцсетей рассмотрели желание "хайпануть" и стать более популярной. По словам DJ Madonna в Instagram-Stories кто-то из подписчиков и вовсе предположил, что она таким образом пытается вернуть Олега Кензова. DJ Madonna эффектно ответила хейтерам.

"А про пиар, если бы это был Тимати, я бы, конечно, пропиарилась", – сказала экс-жена Кензова.

Почему экс-супруга Олега Кензова призналась лишь сейчас

В видео в Instagram-Stories Наталья Ярмоленко также рассказала, почему раньше скрывала эту страшную историю.

"Просто я сама была на дне, и я просто выживала, искала работу, прокормить детей. Мне было не до этого", – сказала Наталия Ярмоленко.

На данный момент Олег Кензов не сделал публичных заявлений в соцсетях по поводу этой ситуации.

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