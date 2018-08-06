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Обувь на огромной платформе и хвостики: Блейк Лайвли поделилась архивным фото

Актриса разместила фото 20-летней давности в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:09
Блейк Лайвли. Фото: Getty
Блейк Лайвли. Фото: Getty

Знаменитая американская актриса Блейкл Лайвли разместила у себя в Instagram архивное фото с концерта группы Spice Girls. Оказалось, что в детстве будущая звезда была поклонницей британской поп-группы и побывала у них на концерте.

Первой этот снимок опубликовала у себя в Twitter девушка по имени Брия Мадрид.

"Нашла у себя фото, где мне пять лет и я на своем первом в жизни концерте. Это были  Spice Girls. Меня сфотографировали с девочкой, которая был одета, как одна из участниц группы. Я только сейчас поняла, что это была Блейк Лайвли", – написала девушка под фото.

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Блейк Лайвли и Бриа Мадрид
Фото: twitter.com/briamadrid
 

Это фото заметила Блейк и разместила его у себя в Instagram c подписью: "Начала притворяться кем-то другим с 1997 года. Спасибо Брие за фото с концерта Spice Girls. Прости, что обманула тебя, представившись Эммой Бантон (одна из участниц группы – Ред.)".

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли села за руль и доехала до роддома во время родов. 

Напомним, Блейк Лайвли в эффектном наряде поддержала Рйана Рейнольдса на премьере "Дэдпул-2"

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актриса Блейк Лайвли архивное фото
Источник: "Сегодня"
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