Обувь на огромной платформе и хвостики: Блейк Лайвли поделилась архивным фото

Актриса разместила фото 20-летней давности в соцсети

Блейк Лайвли. Фото: Getty

Знаменитая американская актриса Блейкл Лайвли разместила у себя в Instagram архивное фото с концерта группы Spice Girls. Оказалось, что в детстве будущая звезда была поклонницей британской поп-группы и побывала у них на концерте.

Первой этот снимок опубликовала у себя в Twitter девушка по имени Брия Мадрид.

"Нашла у себя фото, где мне пять лет и я на своем первом в жизни концерте. Это были Spice Girls. Меня сфотографировали с девочкой, которая был одета, как одна из участниц группы. Я только сейчас поняла, что это была Блейк Лайвли", – написала девушка под фото.

Блейк Лайвли и Бриа Мадрид Фото: twitter.com/briamadrid

Это фото заметила Блейк и разместила его у себя в Instagram c подписью: "Начала притворяться кем-то другим с 1997 года. Спасибо Брие за фото с концерта Spice Girls. Прости, что обманула тебя, представившись Эммой Бантон (одна из участниц группы – Ред.)".

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли села за руль и доехала до роддома во время родов.

Напомним, Блейк Лайвли в эффектном наряде поддержала Рйана Рейнольдса на премьере "Дэдпул-2".