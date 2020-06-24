Обвинил в смерти парня: отец погибшей на Бали Анастасии Тропицель рассказал детали похорон

18-летнюю девушку кремируют

Отец российского блогера Анастасии Тропицель, которая 21 июня разбилась на байке на Бали, раскрыл подробности похорон своей дочери. Напомним, что первой о гибели 18-летней девушки сообщила ее мама.

На странице в Instagram, где чтят память погибшей девушки, отец опубликовал дату и место проведения похорон. В Instastories мужчина дрожащим голосом сообщил, что они с супругой исполнят волю их дочери – кремация. Часть праха родители Тропицель развеют по острову, а другую – отвезут в Санкт-Петербург, где со всеми почестями захоронят. Прощание с Анастасией состоится 25 июня в 15.00 по местному времени.

"25.06.2020 в 15.00 по местному времени (о. Бали) будет происходить церемония кремации. Приглашаем всех друзей Насти и всех тех, для кого Настя имела большое значение, чью жизнь она изменила. Сказать напутственные молитвы, потому что идет исцеление души. Из уважения к памяти Насти, фото и видео съемка будет запрещена", – написал отец погибшей.

Ко всему, мужчина обвинил в смерти 18-летней девушки ее парня Виктора, который работает мотоинструктором. Именно на его глазах Настя не справилась с управлением и погибла. Отец Тропицель утверждает, что по его вине девушка села на байк и разбилась.

Блогер Анастасия Тропицель с парнем Виктором Фото: instagram.com/nastyatropi

"Выясняются подробности. Витя (Виктор Майдановский) уже в своей "практике" угробил пятерых людей. На него масса жалоб... Мы не уберегли нашу доченьку от этого негодяя. Он усадил ее на мотоцикл. Своей подружке сдал в аренду свой же мотоцикл. Все мото в его салоне были после аварий. Жил за ее счет. Перед тобой был ребенок. тварь", – с агрессией написал мужчина.

Он также рассказал, что Виктор жил за счет Анастасии, а сейчас молодой человек якобы пытается списать деньги со счетов Тропицель.

"То, что он говорит, что он переживает, что у него крыша едет, — это все неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи", — сказал отец девушки.

Блогер Настя Тропицель с парнем Виктором Фото: instagram.com/viktoradjan

Отметим, что россиянка приехала на Бали в прошлом году вместе со своими родителями. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей. За 4 месяца до смерти девушке исполнилось 18 лет. В 15 лет она заработала свой первый миллион.

Недавно ее парень, который был на месте трагедии, прокомментировал смерть Анастасии Тропицель.

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