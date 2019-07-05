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Обвинитель Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск

Один из обвинителей актера передумал судиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Фото: Getty Images

Один из мужчин, который обвинил американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, побоях и нанесении эмоционального расстройства, отозвал свой иск.

Кевин Спейси предстал перед судом за совращение 18-летнего парня. Детали в видео:

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, причина, по которой истец аннулировал заявление, пока неизвестна. В иске, который был подан в прошлом месяце, речь шла о события 2016 года.

По словам исца, Спейси напоил его алкоголем, после чего стал к нему домогаться. Иск был откреплен от уголовного дела, расследование которого продолжается до сих пор.

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Стоит отметить, что в Голливуде на почве обвинений в сексуальном насилии со стороны звезды сериала "Карточный домик" разгорелся скандал, который начался с истории Энтони Реппа. Мужчина рассказал, что в возрасте 14-ти лет актер в состоянии алкогольного опьянения попытался соблазнить его. В результате о домогательствах заявили еще несколько мужчин. 

Напомним, стало известно, что случилось с героем Кевина Спейси в "Карточном домике".

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