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Обворожительная Настя Каменских сверкнула декольте в эффектном наряде

Сегодня, 18:52

NK похвасталась пышными формами

Настя Каменских, которая недавно отпраздновала годовщину свадьбы с Потапом, снова похвасталась пышными формами в Сети. Опубликовав фото с выразительным декольте, артистка попыталась смотивировать подписчиков любить себя.

К слову, ранее мы вспоминали ТОП-5 ярких образов Насти Каменских в клипах.

Сама артистка регулярно делится в Instagram домашними селфи и снимками в ярких аутфитах. На этот раз NK предстала в кадре в черном бра с золотистым принтом, подчеркнувшем грудь Каменских.

INSTAGRAM

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя", – написала Настя в посте.

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Поклонники не прошли мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами: "Какая ты красивая", "Головокружительная", "Настя вы превосходна".

Смотрите, чем на карантине занята NK:

Поддерживать себя в тонусе Насте Каменских помогают занятия спортом. Во время карантина она регулярно публиковала в YouTube 3-минутные видео с упражнениями на разные группы мышц. Таким образом, каждый желающий может прокачать в компании любимой звезды мышцы своего тела.

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Настя Каменских NK
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