Обворожительная Настя Каменских сверкнула декольте в эффектном наряде
NK похвасталась пышными формами
Настя Каменских, которая недавно отпраздновала годовщину свадьбы с Потапом, снова похвасталась пышными формами в Сети. Опубликовав фото с выразительным декольте, артистка попыталась смотивировать подписчиков любить себя.
К слову, ранее мы вспоминали ТОП-5 ярких образов Насти Каменских в клипах.
Сама артистка регулярно делится в Instagram домашними селфи и снимками в ярких аутфитах. На этот раз NK предстала в кадре в черном бра с золотистым принтом, подчеркнувшем грудь Каменских.
"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен вполне полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя", – написала Настя в посте.
Поклонники не прошли мимо эффектного снимка, и засыпали Настю комплиментами: "Какая ты красивая", "Головокружительная", "Настя вы превосходна".
Смотрите, чем на карантине занята NK:
Поддерживать себя в тонусе Насте Каменских помогают занятия спортом. Во время карантина она регулярно публиковала в YouTube 3-минутные видео с упражнениями на разные группы мышц. Таким образом, каждый желающий может прокачать в компании любимой звезды мышцы своего тела.
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