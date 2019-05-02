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Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Издание Variety опубликовало ежегодный рейтинг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда
Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда
Фото: Instagram.com

Ежегодно авторитетное издание Variety публикует рейтинги самых высокооплачиваемых знаменитостей. Так, на днях появился список голливудских актеров, чьи гонорары достигли рекордных сумм. На первой строчке оказался всемирно известный Райан Рейнольдс благодаря фильму 6 Underground. Закрывает десятку Джессика Честейн, которая получила $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".

Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

1. Райан Рейнольдс – $27 млн за съемки в фильме 6 Underground.

Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Фото: instagram.com/vancityreynolds

2. Дуэйн Джонсон - $20 млн за игру в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Фото: instagram.com/therock

Вместе с Дуэйном Джонсоном вторую трочку разделил Роберт Дауни (младший) - $20 млн за работу в фильме "Путешествие Доктора Дулиттла".

Роберт Дауни
Роберт Дауни
Фото: instagram.com/robertdowneyjr

3. Уилл Смит получил $17 млн за третью часть "Плохих парней".

Уилл Смит
Уилл Смит
Фото: Getty Images

4. Джейсон Стейтем - $13 млн благодаря работе в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем
Фото: instagram.com/jasonstatham

Гонорар Тома Круза за роль в фильме "Лучший стрелок 2" по разным данным составил от $12 до 14 млн. 

Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

5. Эмили Блант за съемки во второй части "Тихого места" получила $12-13 млн.

Эмили Блант
Эмили Блант
Фото: YouTube

6. Брэд Питт благодаря картине "Однажды в Голливуде" обогатился на $10 млн.

Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

По $10 млн также получили актер Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), актрисы Галь Гадот ("Чудо-женщина 1984") и Марго Робби ($9-10 млн за картину "Хищные птицы").

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Галь Гадот
Галь Гадот
Фото: instagram.com/gal_gadot

Марго Робби
Марго Робби
Фото: Getty Images

7. Гонорар Идриса Эльбы за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" составил $8 млн.

Идрис Эльба
Идрис Эльба
Фото: instagram.com/idriselba

Бен Аффлек тоже получил $8 млн за картину "Тройная граница".

Бен Аффлек
Бен Аффлек
Фото: AFP

8. Кристен Стюарт фильм   "Ангелы Чарли" принес $7 млн. 

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Фото: instagram.com/kristenstewartx

Гонорар Мартина Лоуренса также составил $7 млн за фильм "Плохие парни 3".

Мартин Лоуренс
Мартин Лоуренс
Фото: instagram.com/martinlawrence

9. Хоакин Феникс получил $4,5 млн за съемки в фильме "Джокер".

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс
Фото: instagram.com/joaquinptv

10. Джессика Честейн - $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".

Джессика Честейн
Джессика Честейн
Фото: instagram.com/jessicachastain

Напомним, названы победители премии Billboard Music Awards 2019.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит знаменитая аллея Славы в Голливуде:

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