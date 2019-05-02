Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда

Издание Variety опубликовало ежегодный рейтинг

Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда Фото: Instagram.com

Ежегодно авторитетное издание Variety публикует рейтинги самых высокооплачиваемых знаменитостей. Так, на днях появился список голливудских актеров, чьи гонорары достигли рекордных сумм. На первой строчке оказался всемирно известный Райан Рейнольдс благодаря фильму 6 Underground. Закрывает десятку Джессика Честейн, которая получила $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".

Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

1. Райан Рейнольдс – $27 млн за съемки в фильме 6 Underground.

Райан Рейнольдс Фото: instagram.com/vancityreynolds

2. Дуэйн Джонсон - $20 млн за игру в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Дуэйн Джонсон Фото: instagram.com/therock

Вместе с Дуэйном Джонсоном вторую трочку разделил Роберт Дауни (младший) - $20 млн за работу в фильме "Путешествие Доктора Дулиттла".

Роберт Дауни Фото: instagram.com/robertdowneyjr

3. Уилл Смит получил $17 млн за третью часть "Плохих парней".

Уилл Смит Фото: Getty Images

4. Джейсон Стейтем - $13 млн благодаря работе в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Джейсон Стейтем Фото: instagram.com/jasonstatham

Гонорар Тома Круза за роль в фильме "Лучший стрелок 2" по разным данным составил от $12 до 14 млн.

Том Круз Фото: Getty Images

5. Эмили Блант за съемки во второй части "Тихого места" получила $12-13 млн.

Эмили Блант Фото: YouTube

6. Брэд Питт благодаря картине "Однажды в Голливуде" обогатился на $10 млн.

Брэд Питт Фото: Getty Images

По $10 млн также получили актер Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), актрисы Галь Гадот ("Чудо-женщина 1984") и Марго Робби ($9-10 млн за картину "Хищные птицы").

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Галь Гадот Фото: instagram.com/gal_gadot

Марго Робби Фото: Getty Images

7. Гонорар Идриса Эльбы за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" составил $8 млн.

Идрис Эльба Фото: instagram.com/idriselba

Бен Аффлек тоже получил $8 млн за картину "Тройная граница".

Бен Аффлек Фото: AFP

8. Кристен Стюарт фильм "Ангелы Чарли" принес $7 млн.

Кристен Стюарт Фото: instagram.com/kristenstewartx

Гонорар Мартина Лоуренса также составил $7 млн за фильм "Плохие парни 3".

Мартин Лоуренс Фото: instagram.com/martinlawrence

9. Хоакин Феникс получил $4,5 млн за съемки в фильме "Джокер".

Хоакин Феникс Фото: instagram.com/joaquinptv

10. Джессика Честейн - $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".

Джессика Честейн Фото: instagram.com/jessicachastain

Напомним, названы победители премии Billboard Music Awards 2019.

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