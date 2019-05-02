Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда
Издание Variety опубликовало ежегодный рейтинг
Ежегодно авторитетное издание Variety публикует рейтинги самых высокооплачиваемых знаменитостей. Так, на днях появился список голливудских актеров, чьи гонорары достигли рекордных сумм. На первой строчке оказался всемирно известный Райан Рейнольдс благодаря фильму 6 Underground. Закрывает десятку Джессика Честейн, которая получила $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".
1. Райан Рейнольдс – $27 млн за съемки в фильме 6 Underground.
2. Дуэйн Джонсон - $20 млн за игру в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Вместе с Дуэйном Джонсоном вторую трочку разделил Роберт Дауни (младший) - $20 млн за работу в фильме "Путешествие Доктора Дулиттла".
3. Уилл Смит получил $17 млн за третью часть "Плохих парней".
4. Джейсон Стейтем - $13 млн благодаря работе в картине "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Гонорар Тома Круза за роль в фильме "Лучший стрелок 2" по разным данным составил от $12 до 14 млн.
5. Эмили Блант за съемки во второй части "Тихого места" получила $12-13 млн.
6. Брэд Питт благодаря картине "Однажды в Голливуде" обогатился на $10 млн.
По $10 млн также получили актер Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), актрисы Галь Гадот ("Чудо-женщина 1984") и Марго Робби ($9-10 млн за картину "Хищные птицы").
7. Гонорар Идриса Эльбы за фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" составил $8 млн.
Бен Аффлек тоже получил $8 млн за картину "Тройная граница".
8. Кристен Стюарт фильм "Ангелы Чарли" принес $7 млн.
Гонорар Мартина Лоуренса также составил $7 млн за фильм "Плохие парни 3".
9. Хоакин Феникс получил $4,5 млн за съемки в фильме "Джокер".
10. Джессика Честейн - $2,5 млн за картину "Оно. Часть 2".
Напомним, названы победители премии Billboard Music Awards 2019.
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