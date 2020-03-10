Объявлены первые победители премии YUNA 2020

Все статуэтки получили женщины

9 марта в Киеве состоялось награждение победителей в первых четырех номинациях Национальной Музыкальной премии YUNA 2020. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Кому достанутся остальные статуэтки, станет известно 24 марта.

Названы первые победители премии YUNA 2020 Фото: yuna.ua

Церемония награждения прошла в столичном отеле Hilton Kyiv. Так, в категории "Лучший хип-хоп хит" победу одержал дуэт alyona alyona и Alina Pash с песней "Падло". В номинации "Лучший электронный хит" победила MARUV с композицией Siren Song. В номинации "Другой формат" первенство досталось певице Луна. И, наконец, в номинации "Лучший менеджмент артиста" победителем стала компания MONATIK Corporation. Награду получила Ирина Монатик (Демичева).

Фото: instagram.com/irinamonatik/

Напомним, что в этом году награды Национальной музыкальной премии YUNA будут вручаться в 17 номинациях. Церемония, где будут названы остальные 13 победителей, состоится 24 марта 2020 во дворце "Украина", на сцене которого выступят MARUV, MELOVIN, MONATIK, Alina Pash & Krut и Артем Пивоваров.

Смотрите в сюжете, как прошла премия "Украинская песня года":

Ранее мы писали, что ведущим YUNA 2020 станет Владимир Остапчук.

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