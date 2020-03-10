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Объявлены первые победители премии YUNA 2020

Все статуэтки получили женщины

Инна Петрова
Сегодня, 10:53

9 марта в Киеве состоялось награждение победителей в первых четырех номинациях Национальной Музыкальной премии YUNA 2020. Об этом сообщается на официальном сайте премии. Кому достанутся остальные статуэтки, станет известно 24 марта.

Названы первые победители премии YUNA 2020
Названы первые победители премии YUNA 2020
Фото: yuna.ua

Церемония награждения прошла в столичном отеле Hilton Kyiv. Так, в категории "Лучший хип-хоп хит" победу одержал дуэт alyona alyona и Alina Pash с песней "Падло". В номинации "Лучший электронный хит" победила MARUV с композицией Siren Song. В номинации "Другой формат" первенство досталось певице Луна. И, наконец, в номинации "Лучший менеджмент артиста" победителем стала компания MONATIK Corporation. Награду получила Ирина Монатик (Демичева).

Фото: instagram.com/irinamonatik/

Напомним, что в этом году награды Национальной музыкальной премии YUNA будут вручаться в 17 номинациях. Церемония, где будут названы остальные 13 победителей, состоится 24 марта 2020 во дворце "Украина", на сцене которого выступят MARUV, MELOVIN, MONATIK, Alina Pash & Krut и Артем Пивоваров.

Смотрите в сюжете, как прошла премия "Украинская песня года":

Ранее мы писали, что ведущим YUNA 2020 станет Владимир Остапчук.

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