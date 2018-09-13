Обычно полуголая: Эмбер Херд снялась для журнала Coveteur

Актриса в строгом костюме и блузке снялась для глянца

Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur Эмбер Херд. Фото: Coveteur 1/9

Голливудская актриса Эмбер Херд, которая в прошлом году официально развелась с Джнни Деппом, представляет в Торонто на кинофестивале свой новый фильм "Ее запах". Но актрису можно увидеть и в фотосессии для сентябрьского номера издания Coveteur.

Отметим, что в скором времени об Эмбер мы услышим еще не раз. В середине декабря в кинотеатрах наконец-то стартует новый супергеройский блокбастер DC "Аквамен", в котором Эмбер составила компанию Джейсону Момоа и сыграла одну из главных ролей. Трейлер фильма уже есть в сети. Кстати, звезды презентовали фильм в Сан-Диего на фестивале Comic-Con 2018.

Напомним, Эмбер Херд также сыграла в фильме "Лондонские поля" вместе с Джонни Деппом. Тогда пара была еще в отношениях. Картина основана на одноименном произведении Мартина Эмиса 1989 года о смертельно больном писателе, который пытается вырваться из творческого кризиса. Херд играет соблазнительницу.