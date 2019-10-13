"Очаровательная рокерша": ведущая "Зважених та щасливих" удивила новой прической

Анита Луценко выбрала очень смелый образ

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Не успели в сети обсудить метаморфозы Леси Никитюк, как еще одна знаменитость кардинально поменяла свой образ. Ведущая шоу "Зважені та щасливі", известный фитнес-тренер Анита Луценко похвасталась новой прической в своем Instagram. Скажем честно, мы такого не ожидали.

Как кардинально изменить стиль жизни, смотрите в ролике:

В социальной сети Анита Луценко разместила новое фото, которое некоторых ее подписчиков очень удивило и даже шокировало. В кадре ведущая демонстрирует новый лук, а своими жестами как бы выражает реакцию фолловеров.

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"Почему я сменила прическу? Как не дико это звучит: ПОТОМУ, ЧТО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТЕЛА. Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уж красиво, некрасиво...Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было всё красиво?", – написала в публикации Анита.

Она также поделилась с поклонниками своими размышлениями на тему неуверенности в себе.

"Жить жизнь это быть счастливым и реализовываться и исполнять задуманное и пострадать если надо, вынести новое ...вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: "а шо люди скажуть", а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь ( это ж вообще отклонение от нормы) , а нужно бояться...то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как) желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими", – считает звездный тренер.

Впрочем, многие короткую стрижку Аниты оценили. "Супер!", "А можно фото поближе?", "Вообще огонь!", "Знаете, вы с новой причёской выглядите как очень очаровательная рокерша", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что недавно Анита Луценко прокомментировала свои отношения с участником "Зважені та щасливі 9".

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