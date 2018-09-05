С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательстве: какая причина

Все потому, что инциденты имели место больше 25 лет назад

Кевин Спейси. Фото: AFP

Тема сексуальных домогательств в Голливуде набрала новых подробностей. Так, американским актерам Кевину Спейси, которому не дали "Эмми", и Стивену Сигалу не будут выдвигать обвинения в сексуальном насилии из-за их срока давности, сообщает портал TMZ.

Суд Лос-Анджелеса отказался выдвигать обвинения по их делам, потому что инциденты имели место в начале 90-х, больше 25 лет назад. В случае со Спейси речь идет об инциденте, который произошел в 1992 году, а с Сигалом – в 1993 году.

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Отметим, что против Кевина Спейси все еще идет расследование из-за новых случаев сексуального насилия, в том числе и в Великобритании. В целом более 30 женщин утверждают, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны актера. Подробности дела Сигала неизвестны.

Напомним, актер Кевин Спейси, который оказался в центре скандала, вновь попал в неприятную историю. Как оказалась, полиция Великобритании расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах со стороны актера.