"Очень худой стал": поклонники беспокоятся о здоровье Потапа

Продюсер вместе с Настей Каменских провел несколько недель в Мексике

Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских проводят каникулы в Мексике. Звездная пара регулярно публикует в сети совместные фото с отдыха, и один из таких снимков заставил поклонников Алексея Потапенко понервничать.

Смотрите, на каких курортах отдыхают звезды:

Так, Настя Каменских, которая накануне похвасталась стройной фигурой в черном бикини, разместила в своем Instagram кадр с любимым, подписав пост так: "Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет". На фотографии NK стоит в обнимку с мужем, который заметно похудел за последний месяц.

INSTAGRAM

Фолловеры выразили беспокойство по поводу внешнего вида Потапа. "Очень худые стали...хватит отдыхать...", "Потап, как похудел, стал не Потап, страшный такой", – комментируют подписчики. Отметим, что артист и правда похудел, но он выглядит весьма счастливым и радостным рядом с Настей.

Однако многие пользователи отметили, что возлюбленный NK похорошел, в чем, считают некоторые, есть заслуга Каменских: "Потап прям Брюс Уиллис молодой", "Потап так постройнел!", "Вы стали похожи!", "Потап очень похорошел", "Как же Лёша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть!!! Настя, это же твоя заслуга".

Напомним, что ранее Настя Каменских появилась в Playboy.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.