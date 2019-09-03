"Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем

Ведущая поделилась новым снимком

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно взорвала сеть откровенным фото, снова удивила поклонников. На этот раз – поразительным сходством со своим супругом – Владимиром Локотко. Отметим, что пара воспитывает троих совместных детей.

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Несмотря на свой насыщенный график и многочисленные рабочие поездки по украинским городам, Ольга Фреймут старается каждую свободную минуту уделять своей семье, а в частности – любимому супругу Владимиру. Украинская ведущая периодически делится кадрами из их счастливой супружеской жизни.

Но новое опубликованное фото в Instagram вызвало настоящий резонанс среди подписчиков, которые сошлись во мнении, что супруги внешне очень похожи друг на друга: "Говорят – это идеально для пары , когда они похожи", "Вы очень похожи, если верить приметам, это к счастью", "Вы так похожи! И очень красивые!".

31 Авг 2019 в 9:56 PDT INSTAGRAM (@freimutolia)

Сама же Оля, которая на фото прижалась нежно к мужу, кадр подписала весьма лаконично: "Дома".

Накануне мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут показала архивное фото сына.

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