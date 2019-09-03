"Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем
Ведущая поделилась новым снимком
Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно взорвала сеть откровенным фото, снова удивила поклонников. На этот раз – поразительным сходством со своим супругом – Владимиром Локотко. Отметим, что пара воспитывает троих совместных детей.
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Несмотря на свой насыщенный график и многочисленные рабочие поездки по украинским городам, Ольга Фреймут старается каждую свободную минуту уделять своей семье, а в частности – любимому супругу Владимиру. Украинская ведущая периодически делится кадрами из их счастливой супружеской жизни.
Но новое опубликованное фото в Instagram вызвало настоящий резонанс среди подписчиков, которые сошлись во мнении, что супруги внешне очень похожи друг на друга: "Говорят – это идеально для пары , когда они похожи", "Вы очень похожи, если верить приметам, это к счастью", "Вы так похожи! И очень красивые!".
Сама же Оля, которая на фото прижалась нежно к мужу, кадр подписала весьма лаконично: "Дома".
Накануне мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут показала архивное фото сына.
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