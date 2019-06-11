Очень щедро: что подарил принц Гарри Меган Маркл за рождение сына?

Экс-актриса похвасталась презентом супруга

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл родила первенца принцу Гарри больше месяца назад. И только сейчас новоиспеченной маме удалось публично похвастаться дорогим подарком от супруга за рождение сына.

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Так, по случаю официального празднования дня рождения английской королевы Елизаветы II Меган Маркл впервые после родов появилась на публике. Для торжественного мероприятия бывшая звезда "Форс-мажоров" выбрала темно-синий наряд от Givenchy, дополнив образ шляпкой и клатчем в тон. В качестве аксессуаров Меган выбрала серьги с бриллиантами.

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Но самым главным украшением на ее пальце стало новое драгоценное кольцо. Как сообщает The Daily Mail, бывшая американская актриса получила кольцо в качестве подарка от принца Гарри за рождение сына. Эксперты считают, что новое украшение это так называемое "eternity ring" – кольцо с бриллиантовой дорожкой.

Меган Маркл засветила подарок принца Гарри на безымянном пальце Фото: Getty Images

Подобный презент получила и Кейт Миддлтон от принца Уильяма после рождения принца Джорджа. Точная стоимость драгоценности не известна, но можно предположить, что это недешевое удовольствие.

Напомним, что утром 6 мая Меган Маркл родила первенца. Герцоги Сассекские стали родителями сына, о чем во второй половине дня сообщили представители королевской семьи на официальной странице в Instagram. Через два дня счастливые родители рассекретили имя сына. Меган и Гарри назвали своего малыша Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор.

Ранее мы писали, что британский журнал Vogue назвал Меган Маркл одной из самых влиятельных женщин Британии.

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