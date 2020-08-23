"Очень сильно налажал": Сергей Бабкин откровенно рассказал, как изменил своей жене

По словам артиста, его брак оказался на грани распада

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно выпустил песню "Бомба-ракета", рассказал о том, как изменил своей супруге Снежане. В интервью Маше Ефросининой, опубликованном на ее YouTube-канале, артист признался, что это едва не разрушило его семью.

Сергей и Снежана Бабкины считаются образцовой семьей современного украинского шоу-биза. Пара вместе уже 11 лет, и воспитывает троих детей: сыновей Артура и Елисея, а также дочь Васелину. Но однажды Сергей поставил под угрозу свое счастье, изменив Снежане.

"Я сделал очень больно. Этому прощенья нет. Я как мужчина очень сильно налажал", – признался Бабкин в беседе с ведущей Машей Ефросининой.

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/babkin_official

Он вспомнил, как на третьем году совместной жизни вернулся домой после концертов и поездок, а Снежана рассказала мужу, что видела сон, который дал ей понять, что Бабкин изменил ей.

Тогда артист все отрицал, и даже злился на возлюбленную, однако потом во всем признался. В тот момент Снежана начала собирать вещи чтобы уйти от Сергея.

Сергей Бабкин с семьей Фото: instagram.com/babkin_official

"Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю", – говорит Бабкин.

Он признается, что с тех пор всегда находится вместе с женой – так он чувствует себя сильнее.

"Мне это нужно. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Потому что когда она рядом со мной – все спокойно, хорошо, все на своих местах, я чувствую себя прекрасно", – сказал Сергей Бабкин.

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